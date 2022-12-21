Elon Musk：找到替代人選後　會辭任Twitter CEO

Tesla創辦人兼富商馬斯克（Elon Musk）12月20日表示，他會待找到替代人選後，辭去Twitter行政總裁職務。



馬斯克在Twitter宣布有關決定，稱只要找到「蠢到接受這份工作的人」之後，自己就會卸下Twitter CEO一職，專注管理於軟件及伺服器團隊。

馬斯克在10月分收購Twitter時曾表示自己擔任CEO屬暫時性質，而在12月18日他在一個Twitter上重申他在找行政總裁的困難：「問題不是找到一個CEO，是找到一個能讓Twitter保持活力的CEO。」

美國CNBC12月20日引述消息報道指，馬斯克早已開始尋找繼任人選的行動。他入主Twitter並大量裁員後，調派了來自Tesla及 SpaceX的高層協助管理 。可是因馬斯克在收購Twitter頻頻出現事件，包括仇恨言論增加、廣告商減少關係等關係，Twitter成為了燙手山芋。

馬斯克在12月18日發起網上投票，上千萬票的結果顯示更多人支持馬斯克辭職。向來信守Twitter投票的馬斯克應該順應民意，在找到繼承人接任後辭退行政總裁一職。