美加遭暴風雪持續吹襲　過百萬人無電力供應

一場強大的北極風暴席捲美國，上億民眾面臨冰冷刺骨的超低溫、暴風雪和斷電，成千上萬人被迫取消佳節聚會，加拿大的大片地區也受影響。



英國廣播公司（BBC）報道，從北美沿岸各州至南部的美墨西邊境和佛羅里達州，超過2億人接到天氣警報，150萬人無電力供應。

靠近加拿大多倫多的一條高速公路，超過50輛車連環相撞，兩人送院。距離美國紐約州約217公里的一條高速公路因暴風雪而被迫關閉；最近幾天發生的多宗致命交通事故與惡劣天氣有關。

美加地區12月23日遭受嚴寒天氣侵襲，不過在加拿大多倫多就有民眾無懼低溫，帶寵物犬到戶外遊玩。（Reuters）

在美國太平洋一側的西北部發生冰暴，道路上覆蓋著厚厚的冰塊，一些人穿著溜冰鞋冒險出門。

150萬人斷電，東部各州情況最嚴重。在北卡羅來納州，約17萬5000人沒有電力，在維珍尼亞州，15萬2000人斷電。其他受災嚴重的州包括緬因州、田納西州、紐約州和賓夕法尼亞州。與此同時，加拿大估計發生了34萬次停電，其中大多數是發生在魁北克省。

另外，航空公司星期五（12月23日）取消了超過5000個美國航班，因大規模的冬季風暴擾亂了美國各地的機場運營，數以萬計旅客的度假旅遊行程被打亂。

暴風雪吹襲美加多個地區，導致大批航班被迫取消，有準備外遊的旅客在多倫多機場內留意航班情況。（Reuters）

根據航班追踪網站FlightAware的數據，航空公司取消了將近2700個航班，星期六（24日）航班已有將近500個航班被取消。

根據氣象預報，這場冬季風暴的波及範圍前所未有，約60%的美國人口處在某種冬季天氣警告或警報狀態下。部分地區的氣溫驟降到零下57攝氏度。專家警告，在這種超低溫的情況下，暴露在外5至10分鐘即可導致凍傷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

