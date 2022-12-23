日本9人死於雪災　聖誕節大雪持續　酒店呼籲旅客無需勉強行程

聖誕佳節臨近，很多人可能到日本度假，但當地多個地方自12月17日開始斷斷續續下起大雪，至今有9人死於雪災、48人受傷。氣象部門預測聖誕節期間的大雪情況持續，呼籲民眾出門時留意情況。



日本放送協會（NHK）23日報道，消防部門的數據顯示，截至23日下午4時，全國有9人在大雪中喪生，另外有48人受傷，當中多名死傷者都是在屋頂上除雪時，從高處墮下肇禍。

日本天氣：石川縣12月23日錄得40厘米積雪，金澤市有民眾忙於鏟雪。（Reuters）

報道提到，受到冬季氣壓和寒冷空氣影響，北海道、本州北陸地區都下大雪，其中北海道、青森及山形縣有地方的積雪量達140厘米以上，而面向太平洋的四國亦錄得破紀錄的降雪量，高知縣土佐市及須崎市之間的道路一度有過百架車輛被困。

日本自12月中開始下大雪，新潟縣長岡市有大批貨車被困在公路上。（AP）

大雪加上強風，導致多條道路無法通行、電線桿倒塌，新潟縣佐渡市部分地方停電，有壽司店靠點起蠟燭照明繼續營業。同一縣的日航新潟酒店19日在官方Twitter留言，指降雪及積雪情況超乎想像，呼籲旅客不要因為預訂了房間而勉強到當地，強調大家應以自身安全為最優先，無需因為遇上惡劣酒店而取消訂房感到歉意。

氣象廳預計，全國在24至26日聖誕節期間的下雪情況持續，24日白天的降雪量由20厘米至1米不等；聖誕節當天的最大降雪量則可能達70厘米。首相岸田文雄呼籲，民眾避免不必要的外出，亦要隨時留意最新的天氣情況。