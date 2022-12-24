Omicron變異株XBB北美廣傳　恐在聖誕節與新年蔓延

高度傳染性的冠病變種病毒Omicron亞變異XBB已飆升至美國東北部地區確診病例的50%以上。數以百萬計的美國人星期五（12月23日）開始聖誕節郵及新年度假旅行，Omicron變異株有迅速蔓延的風險。



路透社報道，根據美國疾病控制和預防中心（CDC）星期五的數據，在截至12月24日的一周內，XBB亞型變異株估計佔美國冠病確診病例的18.3%，高於前一周的11.2%。

CDC說，XBB亞型株目前在美國東北部佔主導地位，但在美國許多其他地區的感染病例中所佔比例不到10%。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院病毒學家佩科什（Andrew Pekosz）說，假日旅行可能會加速XBB亞型株在全國傳播。

美國汽車協會（AAA）估計，12月23日至1月2日期間，有1.127億人計劃出行，前往離家80公里或更遠的地方，旅行人數比去年增加了360萬人，接近冠病大流行暴發前的數字。

但這個旅行人數可能會因為危險的冬季天氣而減少，惡劣的天氣將使周末的航空和公路旅行變得複雜。

佩科什說：「每當一個新的變種病毒移動到不同的地理區域時，確實有發生小型疫情暴發的風險。」

儘管如此，她說，沒有看到XBB亞型株在推動像上一個冬季原始Omicron變體所導致的那種大規模的病例激增。

美國首席傳染病專家福奇11月說，更新後的冠病疫苗追加劑，即針對冠病原始毒株及BA.4和BA.5亞型變異株的疫苗，仍將提供針對XBB變種的「一些保護，但不是最佳的保護」。

XBB是Omicron的BA.2變異株的亞型變異株。

白宮冠病響應協調員敦促美國民眾接種流感疫苗和更新的冠病疫苗追加劑，稱在年終假期之前，美國約90%地區的新變種病例將不斷增加。

XBB變種一直在包括新加坡在內的亞洲部分地區推動病例的增加。雖然一些專家指它更易於傳播，但它並沒有導致住院人數的激增。

本文獲《聯合早報》授權轉載

