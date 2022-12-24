巴西球王比利留院度聖誕　女兒IG再更新　一張相令球迷即時鼻酸

巴西球王比利（Pele）的女兒納西門托（Kely Nascimento）在聖誕節前一天發文稱，家人會與患癌留院的父親在醫院病房過聖誕。



納西門托在發文時附近說明：「我們繼續在這裏，在掙扎中，以及在信仰中。又在一起的一晚。」

她在相中彎下身，擁抱病榻中父親，情境令一眾網民鼻酸。他們紛紛在留言區邀上祝福與打氣字句。

相中另一名女子，是比利的孫女Sophia。

不少外國媒體在報道，比利的抗癌之戰已來到尾聲。納西門托仍相信他會痊癒。

比利正在位於巴西聖保羅（São Paulo）的醫院Albert Einstein Jewish Hospital留院。院方聲明稱，他是11月29日因呼吸道感染以及就大腸癌的化療再接受評估而入院。比利2021年9月已在對抗大腸癌。

巴西球王比利的女兒納西門托2022年12月24日在Instagram發文，稱與正在進行「紓緩治療」或「緩痛護理」（Palliative care）的父親在醫院中度過聖誕節。（IG@iamkelynascimento）

巴西球王比利11月21日的醫療報告稱他的癌症擴散，需要與腎臟和心臟功能不良相關的護理。納西門托透過社交網站表示，比利將於醫院度過聖誕，同時希望大家為父親祈禱。

球王比利的健康狀況一直被受關注，身患腸癌的他由於身體對化療沒有反應，早前已轉送到寧養病房，似乎準備步入生命最後階段。當時他仍然很樂觀，在社交媒體上表示自己「堅強而抱有很大希望」。

巴西球王比利的女兒納西門托2022年12月24日在Instagram發文，稱與正在進行「紓緩治療」或「緩痛護理」（Palliative care）的父親在醫院中度過聖誕節。（IG@iamkelynascimento）

納西門托22日在IG透露，他們一家原定在家中度聖誕，如今決定在醫院進行，這代表比利在佳節仍未能出院。他的女兒表示這是醫生的決定。與此同時，納西門托希望外界為父親祈禱，並指大家的支持令他們不孤獨。

比利亦十分關心數日前結束的卡塔爾世界盃，雖然他的祖國在八強互射12碼不敵克羅地亞出局，但仍發文鼓勵隊中頭號球星尼馬（Neymar），稱「你的傳奇遠遠未完」。