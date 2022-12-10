世界盃︱巴西球王比利長文安慰尼馬　豪言：「你的傳奇遠遠未完」

巴西巨星尼馬（Neymar）雖在森巴兵團8強對克羅地亞一仗攻入一球，為球隊先開紀錄並追平球王比利（Pele）的國家隊77個入球紀錄，他和隊友未能笑到最後，巴西互射12碼不敵克羅地亞出局，賽後尼馬哭成淚人，更暗示考慮退出國家隊。

早前病重入院的比利，Instagram帳戶發長文溫言安慰尼馬。



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巴西8強出局，早前病重入院的比利在Instagram帳戶發長文溫言安慰尼馬。（Instagram）

比利在帳戶上載一張尼馬開心慶祝入球的照片：「我看着你成長，每天為你喝采，現在終於能夠祝賀你追平我在巴西國家隊的入球紀錄。」

「我們都知道，背後意義遠遠超乎數字。作為運動員，我們每天最大任務就是啟發他人。啟發我們的足球員行家、下一代以及每個熱愛足球運動的人。」

尼馬在巴西落敗後哭成淚人。（Getty Images）

比利：「你的傳奇遠遠未完，請繼續啟發我們」

比利續稱：「不幸地，今天不是我們最快樂的一天，但你會一直成為啟發未來很多年輕人的泉源。我學習到隨時間推移，我們的傳奇會一路滋長。我的紀錄在接近50年前創下，直到這刻之前，一直未被任何人接近過。孩子，你做到了，它反映了你的成就如何偉大。」

尼馬在國家隊擔子如千斤重，身為過來人的比利豈能不知？尼馬賽後流露退意，比利在文中提醒他：「你知道嗎，正如我也一樣，沒有任何數字能較代表你的國家帶來更大快樂。我已經82歲，這些年來，我希望自己曾為他帶來一些啟發、讓你能走得這麼遠……而我希望你的成就能傳揚至數以千萬追隨你的人，接受那些看似不可能的挑戰。」

比利在文末說道，「你的傳奇遠遠未完，請繼續啟發我們，我會繼續在你每次入球時開心地揮拳慶祝，正如我過往在球場看你每場比賽的時候一樣。」

比利與尼馬昔日合照。（Getty Images）

比利早前一度傳出病危，外界指身患癌症的他對治療沒反應，已送往寧養醫院。惟他女兒之後作出否認，比利亦在社交媒體發文報平安，世界盃揭幕後，比利被指在醫院病床上繼續為巴西隊打氣。

尼馬為首的一班巴西球員，亦在國家隊16強擊敗韓國後在球場拉起橫額，向比利致敬。

尼馬為首的一班巴西球員在國家隊16強擊敗韓國後在球場拉起橫額，向比利致敬。 （Getty Images）

尼馬考慮退出國家隊

尼馬在巴西出局後似乎萌生退意，「我想趁這時候去想想國家隊，思考我自己想要什麼。我不是要關上國家隊大門，但我不能100%肯定我會回來。」

「我（在更衣室）說了幾句有關整個世界盃周期，這些日子我們都在一起，一切也來得很快，你必須盡量把握一切。」尼馬語重深長地說，「一個球員在國家隊生涯的終結，便會有另一個年輕人到來。我們在這裏交上很多朋友，我很開心成為團隊的一部分，我為每個成員感到自豪。」

尼馬11分鐘天堂變地獄

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「不幸地，我們未能在今屆賽事封王，但事情就是發生了。此時此刻感到傷感，難以用言語彼此安慰。」

尼馬由18歲開始為巴西國家隊上陣，12年來累積124次上陣，對克羅地亞一仗攻入第77球，追平球王比利國家隊入球紀錄，還貢獻56次助攻。可是他從未為巴西贏得世界盃或美洲國家隊等大賽錦標，2016年一面奧運男足金牌，已是他在國家隊唯一收獲。