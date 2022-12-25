普京首次承認在烏軍事行動是戰爭

普京今年2月下令軍隊開入烏克蘭之後，俄方一直不承認是發動戰爭，而稱「特別軍事行動」，還頒發法令，將使用「誤導性術語」列為刑事罪。可是，普京本人星期四在新聞發布會上卻第一次用了「戰爭」一詞，說他希望儘快結束「戰爭」。



對此，美國國務院發言人說：「自2月24日以來，美國和全世界都知道普京所謂的『特別軍事行動』，其實是對烏克蘭無端且無理的戰爭。經過300天後，普京終於承認這是戰爭。承認現實後的下一步，我們敦促他從烏克蘭撤軍，結束戰爭。」

發言人說，無論普京用什麼術語，現實是俄羅斯侵略鄰國已導致死亡、破壞和流離失所。

俄羅斯一家法院近日判處反對黨人亞辛監禁八年半，罪名是他提供有關戰爭的「虛假信息」。亞辛曾談論烏克蘭的布查鎮發生「大屠殺」，在俄軍撤退後，臥屍街頭的烏克蘭人彈孔累累，還雙手反綁。

普京指示軍工企業加速生產軍備

普京承認是「戰爭」後，反對出兵烏克蘭的俄國在野黨議員尤費列夫說，普京用「戰爭」一詞涉嫌散佈「虛假訊息」，他要對普京採取法律行動。

另一方面，普京指示國防工業負責人提高生產力，加速生產各種軍備。

普京星期五到圖拉（Tula）巡視武器生產中心時說：「我們的軍工聯合體最重要的關鍵任務是，儘量在最短時間內為部隊和前線兵員提供所需的一切：武器、器材、彈藥和裝備。」

他還說，希望國防工業專家直接與前線部隊合作，定期改進武器和各種硬件。

普京日前強調，俄軍必須從烏克蘭遭遇的問題吸取教訓並加以解決。他還宣佈，國家會確保軍隊的需求得到滿足，「沒有資金限制」。

不過，烏克蘭認為，俄羅斯在白羅斯的軍事活動並不是要從那裏向烏克蘭發動攻勢，而是試圖調虎離山，聲東擊西。

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫接受《紐約時報》訪問時說，俄羅斯增加在白羅斯北部的軍事行動，是試圖誘使烏軍從東南部的戰區轉移到同白羅斯接壤的邊界。

他認為，這實際上是俄白兩軍的例常演習，或是俄軍混淆視聽的假動作。其實，至今沒有情報顯示，俄軍要從白羅斯向烏克蘭發動攻勢。

他還說，俄軍中沒有突擊隊，訓練營里滿是新動員的平民，他們在受訓後會派往烏東的頓巴斯地區。

西方國家對烏克蘭的援助承諾再增加。荷蘭首相呂特星期五宣布，明年提供25億歐元的援助，其中近20億歐元為軍事支援。

本文獲《聯合早報》授權轉載

