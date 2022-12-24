中俄聯合海上軍演劍指何方？提醒全世界這一點

中俄海軍星期三（12月21日）起在浙江以東海域舉行為期一週的聯合軍事演習，雙方總共派出10艘船艦，包括潛水艇。這也是中俄兩國海軍自2012年以來的第10次軍演，今年的演習課題為「聯合維護海上安全」，設置聯合封控、臨檢拿捕、聯合防空、聯合救援、聯合反潛等項目。



本文獲《聯合早報》授權轉載，作者：察客



新華社報道稱，聯合演習旨在展示雙方加強共同應對海上安全威脅、維護國際和地區和平穩定的決心能力，以及進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。

俄羅斯國防部也在一份聲明中表示：「演習的目的是為了加強俄羅斯與中國海軍的合作，維護亞太地區的和平與穩定。」

中俄兩國海軍在一片舉世矚目的海域進行大規模的軍事演習，自然不是無的放矢，這場軍演究竟劍指何方？

中俄海上聯合軍演：圖為俄羅斯國防部新聞處2022年12月22日發布的照片，顯示中國「濟南」號導彈驅逐艦（舷號152）、簡稱「濟南」艦22日在東海進行演習。（AP）

最近台灣的一次中俄軍演

中俄常年海上軍演已經進行了10年，幾乎每年都會換一個海域進行。但是今年的演習地點一公布就觸動了台灣媒體的神經。

台視新聞、《自由時報》和《聯合報》等多家媒體紛紛點出，軍演範圍最南端的福建台山列島以東海空域，距離台灣最近只有300多公里，是「10年來最靠近台灣的一次」。

而且，2022年8月美國眾議院議長佩洛西訪問台灣之後，北京還以顏色，解放軍展開「鎖台」軍演，一度影響台灣地區空路和海路的運輸與交通，這次聯合演習的項目中包括了「聯合封控」，很難不讓人產生聯想。

佩洛西訪台：圖為2022年8月2日，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）晚上10時43分在台北松山機場落機，在眾人陪同下走在停機坪上。（AP）

中國《環球時報》在星期三題為《中俄聯合軍演，理直氣壯正大光明》的社評中說：「但凡軍演肯定具有一定的威懾作用。我們看到，真正對中俄聯合軍演感到擔憂甚至害怕的，就那麼幾個，基本都出於做賊心虛的心理。」

社評承認，中俄這次軍演確實離台灣不遠，而且包括聯合封控等項目。「台獨分子願意對號入座，那也沒問題，我們也沒想着讓他們睡好覺。但說到底，讓他們睡不好覺的根源還是他們的台獨傾向，如果不想搞台獨，就不可能對大陸的聯合軍演感到如芒在背。」

《國防時報》新媒體賬號「國防時報排頭兵」也在星期四（22日）傍晚發文說：「台當局、日本、美國對中俄軍演也是高度關注，不斷窺視監測中俄艦機的一舉一動。」

據報道，美軍三架P-8A反潛巡邏機、一架E-3G預警機和一架RC-135V偵察機星期三分別從日本沖繩島嘉手納基地和菲律賓呂宋島克拉克基地起飛，在台灣海峽和南中國海進行頻繁的偵察活動。

如此看來，中俄海軍把演習進行到了「台灣家門口」，確實有向台灣執政當局亮劍警告的意思，但恐怕也不僅於此。

2022年7月31日俄羅斯聖彼得堡舉行水上閱兵活動，紀念俄羅斯海軍成立326周年。俄羅斯總統普京在國防部長紹伊古（右二）及海軍司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）陪同下，於聖彼得堡的芬蘭灣檢閱海軍船艦。（AP）

俄藉此在太平洋「騷肌」？

俄羅斯2022年2月24日揮軍入侵烏克蘭，迄今已經有10個月。但人們印象中強大的俄羅斯大軍，至今沒有啃下烏克蘭這塊硬骨頭，讓很多人大跌眼鏡。尤其是，作為俄羅斯海軍黑海艦隊旗艦的「莫斯科號」巡洋艦，唯一一次參加俄烏戰爭就在2022年4月被烏克蘭軍隊以兩枚海王星導彈擊沉於黑海，讓俄羅斯海軍顏面無光。

台灣《全球防衛》雜誌採訪主任陳國銘星期四在台視新聞節目上分析，中俄舉行聯合海上軍事演習，意味着俄羅斯西線有戰事的同時，還有餘力參加東邊的大型軍演，藉此展現該國在太平洋的實力。

而且，領銜參加中俄聯合海上軍演的太平洋艦隊旗艦，還是與「莫斯科號」同級的萬噸巡洋艦「瓦良格號」。

中俄海上聯合軍演：圖為俄羅斯國防部新聞處2022年12月22日發布的照片，顯示中國「濟南」號導彈驅逐艦（舷號152）、簡稱「濟南」艦（位處前方）21日與俄羅斯太平洋艦隊旗艦「瓦良格」號導彈巡洋艦（Varyag）在東海進行演習。（AP）

專門研究中東歐的法國地緣政治分析家布納特（Ulrich Bounat）接受法國廣播電台訪問時也說，參加聯合軍演是向全世界展示俄羅斯並不孤立的方式。

俄羅斯因入侵烏克蘭遭到西方國家的嚴厲制裁後，莫斯科就一直嘗試加強並展現它與北京的政治、安全和經濟關係，俄羅斯總統普京把中國國家主席習近平視為抗擊美國和西方的關鍵盟友。

法媒在一篇報道中引述俄羅斯陸軍總司令格拉西莫夫的話說，聯合海軍演習是為了回應美軍姿態。他說：「這種合作是對美國在該地區咄咄逼人的軍力集結的自然反應。我們正在進行的演習是嚴格遵守國際法的。」

俄羅斯總統普京宣布局部動員：圖為俄羅斯國防部新聞處發布的影片截圖，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu，中）2022年9月21日在莫斯科開會，同場還有俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov，右）及副國防部察利科夫（Ruslan Tsalikov）。（AP）

格拉西莫夫在與外國軍事代表的簡報會上也說，這次演習目的是提高俄中兩國部隊的戰鬥準備，以及抵禦新挑戰與威嚇的能力。

其實，在蘇聯解體後，俄羅斯綜合國力急劇衰退，其國際地位和影響力也日趨下滑，但該國仍然是核彈儲量第二大國，強大的陸地核力量足以震懾他國並讓美國頗為忌憚。

而中國近幾年來與美國的戰略競爭加劇，多個領域都受到美國圍堵、牽制，中俄攜手回應美國的威脅，同時也提醒全世界，俄羅斯仍是不容忽視的一股軍事力量。

中俄海上聯合軍演：圖為俄羅斯國防部新聞處2022年12月22日發布的照片，顯示中國bj3艦22日與俄羅斯軍艦在東海進行演習。（AP）

中國能從中得到什麼好處？

不過，與一個配備落後數十年而且嚴重老化的海軍一起演習，中國網絡上出現了「中國沒有必要向俄羅斯學習」的聲音，有人甚至質疑：中國從這樣的軍事合作中能夠得到什麼好處？

中國軍事評論員宋忠平回應時指出，雖然「瓦良格號」是較為老舊的大型水面艦艇，但參加演習的俄羅斯中輕型軍艦是新的，「麻雀雖小，五臟俱全」，俄羅斯的海軍仍存在優勢。

中國東部戰區海軍參謀部訓練處副處長劉冰雪則對《環球時報》介紹，這次演習中俄海軍首次採取「不經兵力集結，不經港案磋商，直赴演習海區，直接展開行動」的模式組織實施，這在世界海軍範圍內，都是罕見的。

中俄第10次舉行常年海上軍演，發出兩國關係並沒有因為俄羅斯侵略烏克蘭發生太大變化的重要信號。兩國仍然是親密的戰友，無論軍演針對的是美日還是台灣，亮劍威懾和敦睦軍誼的效果都已經達到。

而且，聯合防空和反潛等海上軍演項目能夠順利進行，也顯示兩軍保持着一定的互操作性，意味着如果太平洋「有事」，中俄海軍將是人們必須正眼相看的武裝力量。