埃及籃球賽驚爆「人踩人」至少27傷　看台崩塌一刻恐怖定格

埃及開羅一座體育場24號晚間傳出恐怖意外。大批民眾在場內觀賞籃球比賽時，部分金屬看台發生崩塌，導致至少27人受傷。當地官員指出，疑似因為群眾互相推擠踩踏，才導致這場意外發生，傷者皆沒有生命危險。



綜合外媒報道，這起意外發生在埃及首都開羅「十月六日城」（6th of October district）的哈桑穆斯塔法體育館（Hassan Moustafa Sports Hall），當開羅阿赫利隊（Al Ahly）於24號晚間，對上亞歷山卓伊蒂哈德隊（Al Ittihad）時，看台上疑似發生踩踏事件導致坍塌，比賽被迫取消。從社交平台瘋傳的影片中可以看出，金屬看台坍塌後，許多在場球迷急忙上前救援，場面相當混亂。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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意外發生後，埃及衛生部發言人賈法（Hossam Abdel-Ghaffa）發表聲明，指出這場意外造成27人受傷，大多數傷者骨折，送醫治療後沒有生命危險。體育部發言人法齊（Mohamed Fawzi）向當地電視台透露，因為伊蒂哈德隊的球迷發生踩踏意外，才導致看台崩塌。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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報導指出，體育相關的意外在埃及並不罕見。2012年，埃及沿岸城市塞德港舉辦足球賽時發生暴動，導致70多人死亡，成為世界最嚴重的足球相關事件之一。2015年，埃及警方在開羅郊區的體育館，發射大量催淚彈驅趕民眾後，導致22名球迷在踩踏事件中身亡。

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