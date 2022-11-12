梨泰院人踩人︱慘劇打擊太大　消防署長稱有幻聽　正服用抗抑鬱藥

韓國梨泰院於10月29日發生大規模踩踏案，釀成157人喪命的慘劇。意外發生後，龍山消防署長崔成範在對媒體進行簡報時，手不斷狂抖，讓許多民眾相當擔憂。他近日透露自己在意外發生後2天，曾出現幻聽的狀況，目前在服用抗抑鬱劑等藥物。



《SBS》報道，崔成範目前因業務上過失致死傷的嫌疑遭到搜查。他本人近日出現在公開場合時表示，身為轄區的消防署長，他不戀棧，已經做好為事件負責的覺悟，與公開表示不會辭職的公共行政與安全部長李相民形成對比。

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關於他自身的健康狀況，崔成範透露目前正在服用抗抑鬱藥物和抗壓力藥物，因為意外發生後的前2天曾發生幻聽的狀況。當崔成範提到犧牲者和家屬時，忍不住紅了眼眶，難過地說「不知道該如何安慰他們」。

針對沒有阻止這場慘案，崔成範相當自責，表示若事先能預想到人潮會如此集中，動員消防署的內勤人員和待命人員，可能就不會釀成這麼多人犧牲，他為此感到相當遺憾與悲痛。

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意外發生後，崔成範到場進行簡報時，手不停發抖。網友當時就指出，這起事件可能會讓現場人員留下心靈創傷，希望國家能負起責任提供相關支援。

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