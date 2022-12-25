王毅談2023年中國特色大國外交6大任務

據外交部消息，2022年12月25日，中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅在2022年國際形勢與中國外交研討會上表示，2023年是全面落實黨的二十大精神開局之年，是全面建設社會主義現代化國家新征程起步之年。



他稱新征程充滿光榮和夢想，也面臨風高浪急的考驗。中方將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，全面貫徹黨的二十大確立的方針，開創中國特色大國外交的新格局。

一要更好服務保障元首外交和中心工作。明年元首外交將掀起新高潮，主場外交也將亮點紛呈。我們將乘黨的二十大東風，全力做好總體設計和服務保障，展現新時代新征程黨和國家事業發展的新氣象。牢記「國之大者」，緊密對標黨和國家中心任務，主動識變應變求變，全力防範化解重大外部風險挑戰。

二要統籌拓展全方位外交佈局。深化中俄戰略互信和互利合作，夯實兩國全面戰略協作夥伴關係。落實中美元首達成的共識，爭取中美關係校準並重回正確航向。密切中歐高層往來和戰略溝通，推動中歐關係行穩致遠。堅持親誠惠容理念和與鄰為善、以鄰為伴周邊外交方針，深化同周邊國家友好互信和利益融合。秉持真實親誠理念和正確義利觀，加強同發展中國家團結合作，維護拓展發展中國家正當權益。

三要不斷匯聚全球治理最大公約數。高舉構建人類命運共同體旗幟，大力弘揚全人類共同價值，以推動建設新型國際關係為路徑，以落實全球發展倡議、全球安全倡議為依託，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，為全球發展和安全事業形成更多共識、匯聚更大力量、採取更多行動。

四要積極服務國家高質量發展和對外開放。明年是習近平主席提出「一帶一路」倡議十周年，各方都期待舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，共同總結成就、擘畫藍圖，讓這條造福世界的「發展帶」更加繁榮、惠及人類的「幸福路」更加寬廣。疫情防控在取得重大成果基礎上，面臨新形勢，進入新階段，有必要為中外人員往來提供更多便利，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，培育全球發展的新動能。

五要持續築牢捍衛國家利益堅強防線。旗幟鮮明反對一切霸權霸凌霸道，抵制任何單邊保護行徑，堅定維護國家主權、安全、發展利益，同一切企圖遲滯甚至阻斷中華民族偉大復興進程的勢力開展堅決鬥爭，牢牢掌握中國發展和安全的戰略主動權。

六要着力提升國際傳播力和話語權。深入做好黨的二十大精神闡釋宣介，講好中國共產黨的故事、中國式現代化的故事、構建人類命運共同體的故事，不斷增進國際社會對中國道路理念制度的理解認同。適應數碼化、全媒體的新發展，讓真相傳得更廣，讓謊言無處遁形。