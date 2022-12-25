回應巴黎槍擊案引發示威　土耳其指庫爾德工人黨作亂

法媒援引檢察官的話報道，法國警方將在巴黎10區開槍的69歲男子轉移至精神病院，槍擊案造成3名庫爾德社運分子死亡。案發後數千名庫爾德族示威者上街。土耳其方面稱，是庫爾德工人黨作亂，反問法國是否還要繼續支持他們。



俄羅斯衛星通訊社12月25日稱土耳其總統發言人指責法國支持在土耳其被禁止的庫爾德工人黨（PKK），用他的話來說，庫爾德工人黨的成員現在「正焚燒巴黎的街道」。

卡林在他的Twitter帳戶上寫道：「這是在法國的庫爾德工人黨，你們在敘利亞支持的同一個恐怖組織。同一個庫爾德工人黨在過去的40年裏殺害了成千上萬的土耳其人、庫爾德人和安全部隊人員。現在他們正在焚燒巴黎的街道。你們還是會沉默嗎？」

疑犯移送至精神病院

法新社援引檢察員的消息稱，「今天（12月24日）晚上為嫌疑人進行檢查的醫生表示，此人的健康狀況不符合實行拘留強制措施。」據悉，在他身體狀況好轉前，取消了對他的拘留強制措施。目前這名男子已被送至警察局下屬的精神病院。

一名69歲的男子23日在巴黎10區開槍，隨後被捕，目前不清楚開槍動機。槍擊事件造成3人死亡，2人傷勢嚴重，另有2人傷勢中等。死者均是庫爾德社區積極分子。巴黎檢察院已經開始對這起蓄意謀殺案展開調查。

據媒體報道，兇手計劃襲擊庫爾德社區，他行兇的動機是種族仇恨。

數千名庫爾德人24日聚集在巴黎市中心共和國廣場，抗議槍擊事件。他們認為這是一宗針對庫爾德社區的恐怖襲擊。示威者表示，槍擊事件的幕後主使是土耳其，他們高喊反土耳其的口號，要求公正調查這起事件。

示威活動迅速演變成警民衝突。示威人群內部發生多起鬥毆事件。示威者封鎖街道，人牽手組成人牆。警方使用了催淚瓦斯驅趕示威者。隨後局勢惡化，示威者打砸公交車站，掀翻路邊的汽車，焚燒家具和垃圾箱。他們還挖出行人路的鋪路石塊向警方投擲。