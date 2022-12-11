俄土領袖通話重點談天然氣樞紐　促俄羅斯清除敘北庫爾德武裝

土耳其總統埃爾多安（RecepTayyip Erdoğan）12月11日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）通電話，討論食物及商品出口，以及建設天然氣樞紐等議題。埃爾多安並敦促俄羅斯「清除」敘利亞北部的庫爾德武裝組織。



埃爾多安辦公室11日稱，安卡拉及莫斯科會就通過黑海穀物走廊出口其他食物及商品而努力。

俄羅斯新聞社（RIA）引述克宮稱，兩人有討論土俄能源項目，尤其在天然氣方面。克宮稱，兩人討論在土耳其建立一個俄羅斯天然氣樞紐。

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）行政總裁米勒（Alexey Miller）上週已與埃爾多安會談。

此外，埃爾多安稱俄羅斯必須「清除」敘利亞北部的庫爾德武裝組織。他一直威脅說會在當地採取軍事行動，驅逐組織。與此同時，美俄都在施壓，要求土耳其勿行動。

埃爾多安指控11月13日在伊斯坦堡發生的炸彈襲擊是庫爾德武裝所為。惟組織否認涉案。

俄土2019年達成一項協議，在土敘邊境建立30公里的「安全區」，保護土耳其免受來自敘利亞的跨境襲擊。一些庫爾德武裝在俄軍控制地區駐紮。埃爾多安指責俄羅斯未有履行協議。

埃爾多安在通話中要求俄羅斯「清除」庫爾德武裝組織，讓他們在至少30公里後絕跡是重要的。他表明這是「優先事項」。