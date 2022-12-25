若歐盟禁令影響煉油量　俄羅斯稱將增原油出口

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）說，如果歐盟禁止進口俄國燃料導致煉油廠的產量下降，俄國或將增加原油出口量。



據彭博社星期天（12月25日）報道，歐盟對俄國石油產品進口禁令將從2023年2月5日起生效，而且是在12月初開始實施的原油進口限制的基礎上。

俄國稱，這項禁令可能導致俄國的石油日產量減少70萬桶。

諾瓦克說，「如果石油產品的銷售出現問題，煉油廠在某種程度上可以通過增加石油出口量來替代」。他指出，歐盟的禁令仍有可能完全不影響俄國的石油提煉。

諾瓦克重申，俄國明年將至少生產約4.9億至5億噸的石油，日均生產量將達984萬至1004萬桶。

12月2日，歐盟27個成員國針對俄羅斯出口石油設定每桶60美元的價格上限，達成了協議。其他西方國家也隨後跟進。

歐盟同意，如果石油售價超過每桶60美元的門檻，將禁止為俄石油運輸提供保險和金融等服務。由於最重要的航運和保險公司都在七國集團（G7），價格上限將使俄國很難以更高的價格出售自己的石油。

此外，歐盟向俄國進口的石油，佔歐盟總進口量的三分之二。因此，限價措施將減少俄國收入，也限制莫斯科把石油收入用於出兵烏克蘭。