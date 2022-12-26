白羅斯高官：俄羅斯在白部署可攜帶核彈頭戰術導彈系統　準備就緒

英媒12月25日稱，白羅斯一國防部高級官員說，俄羅斯部署在白羅斯的伊斯坎德爾戰術導彈系統（Iskander）和S-400防空系統已經準備就緒，可執行預定任務。



路透社報道，白羅斯國防部意識形態工作總局局長卡辛斯基 （Leonid Kasinsky）12月25日）在Telegram發布的影片中說：「我們的軍人、機組人員，已在俄羅斯和白羅斯武裝部隊的聯合作戰訓練中心完成訓練。」

卡辛斯基說：「這類型的武器（伊斯坎德爾和S-400系統）今天正在執行戰鬥任務，一切已準備就緒，可以為預期目的執行任務。」

如今持續10個月的烏克蘭戰爭依然沒看到盡頭，而莫斯科向明斯克的施壓也愈來愈大。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月宣布，莫斯科將向明斯克提供伊斯坎德爾戰術導彈系統和S-400防空系統。目前仍不清楚有多少能夠攜帶核彈頭的伊斯坎德爾系統已部署到白羅斯。

2022年2月，俄羅斯軍隊利用鄰近烏克蘭的白羅斯作為「跳板」，向烏克蘭首都基輔發動未遂的襲擊。最近幾個月，俄羅斯和白羅斯之間的軍事活動愈來愈頻繁。

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