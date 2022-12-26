尼泊爾新總理就任　主張平衡與中國印度關係

尼泊爾前毛派游擊隊領袖普拉昌達（Pushpa Kamal Dahal Prachanda）12月25日第三度成為尼泊爾總理，兼任該國外交部長。路透社26日引述執政聯盟職員稱，在尋求該國經濟增長的同時，將努力平衡與近鄰中國和印度的關係。



尼泊爾在11月國會大選出現懸峙國會後，普拉昌達與主要反對派結盟，組成執政聯盟。

他所領導的「尼泊爾共產黨（毛主義）」（Communist Party of Nepal-Maoist Centre）的職員說，普拉昌達會在5年任期的前半段領導政府。來到2025年，普拉昌達卸任，執政聯盟的「尼泊爾共產黨（聯合馬列）」（Nepal Communist Party（Unified Marxist-Leninist））（UML）成員將接任總理職位。

普拉昌達獲得反對黨UML和5較小政黨支持。

UML黨魁兼前總理奧利（Khadga Prasad Sharma Oli）被視為親中派人物。

「尼泊爾共產黨（毛主義）」高層什雷斯塔（Narayan Kaji Shrestha）稱：「我們將與鄰國保持平等的關係。」他其後被任命為尼泊爾副總理。

中國外交部發言人毛寧12月26日在例行記者會上表示，中方祝賀普拉昌達出任新一屆尼泊爾政府總理，願同尼新政府一道拓展深化兩國各領域的友好交往與合作。

有記者提問稱，尼泊爾總統班達里發言人25日稱，班達里根據尼憲法相關條款已任命普拉昌達為總理。普拉昌達將於26日宣誓就職。中方對此有何評價？對未來中尼關係發展有何期待？

毛寧回應稱，中方注意到尼泊爾大選平穩順利完成，祝賀普拉昌達出任新一屆尼泊爾政府總理，相信在尼泊爾政府和人民的共同努力下，在各黨派和各政治力量的協商協作下，尼泊爾將保持國家穩定和經濟社會發展。

發言人表示，作為傳統友好鄰邦，中方高度重視中尼關係，願同尼泊爾新政府一道拓展深化兩國各領域的友好交往與合作，高質量共建「一帶一路」，為中尼面向發展與繁榮的世代友好的戰略合作夥伴關係注入新動力，為兩國人民創造更多福祉。