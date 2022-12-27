日媒：日本將要求抵埗中國旅客提供陰性檢測證明

日本富士新聞網（FNN）12月27日稱，由於新冠病毒在中國境內快速傳播，日本政府將要求抵埗中國旅客提供新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）陰性檢測證明。



報道稱，日本政府希望最快在本週公布。

現時日本要求入境港人須持有疫苗接種證明或PCR檢測陰性證明（預定出發時間72小時內）如持有確認已接種3次疫苗的疫苗接種證明，出發前72小時內無需提交PCR檢測陰性證明。旅客須在厚生勞動省的網站確認新冠疫苗接種證明書是有效。

「安心出行」應用程式中的疫苗接種記錄，在入境日本時不能將它作為有效的疫苗接種證明。

此外港府在各社區檢測中心提供的PCR檢測，由於是以「咽喉拭子」採樣，入境日本時不被接受為有效檢測。

圖為2022年12月8日，身穿和服的女子走在日本東京的購物區。（Reuters）

有關消息傳出，正值26日晚中國宣布防控政策更新之後。

國家衞健委26日晚上宣布將新冠肺炎改稱新冠病毒感染，1月8日起會對疫情實施「乙類乙管」總體方案。

方案解除對新冠肺炎的甲類傳染病防控措施，屆時取消入境核酸檢測的要求、入境者不用進行集中隔離，亦不再判定新冠病毒感染的密切接觸者。

「乙類乙管」總體方案優化中外人員往來方面，來華人員出發前48小時核檢陰性可到中國，入境後毋須核酸檢測和集中隔離；健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常的人士，可放行進入社會面；國際客運航班數量管控措施取消；進一步優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士來華安排，提供相應簽證便利；逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境；根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅遊。