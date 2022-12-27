中俄「海上聯合-2022」聯合軍演結束　新華社：達預期效果

為期7天的中俄「海上聯合-2022」聯合軍事演習，12月27日在東海海域結束。新華社報道，兩國海軍在武器裝備性能接近邊界條件下順利完成既定課目，實射火箭深彈、導彈命中目標，演習達到預期效果。



報道稱，中俄聯合編隊在完成演習全部課目後，舉行了海上閉幕式和分航儀式，這是自2012年來中俄海軍舉行的第11次海上聯合演習。

根據中俄兩軍年度軍事合作計劃，「海上聯合-2022」聯合軍事演習12月21日至27日在中國舟山至台州以東海域舉行，中俄艦艇編隊在某海域會合併迅速組成聯合編隊，採取了「不經兵力集結、不經港岸磋商，直接奔赴演習海域、直接展開海上行動」的模式展開演練。

在完成編隊運動、通信操演等課目後，演習於23日進入聯合行動階段，梯次展開聯合封控、臨檢拿捕、聯合救援、聯合反潛、聯合防空等課目演練，新華社指受寒流影響，聯合編隊在演習海域持續遭遇惡劣海況，兩國海軍在武器裝備性能接近邊界條件下順利完成既定課目，實射火箭深彈、導彈命中目標，演習達到預期效果。

演習中方執行導演王宇海軍少將表示，「海上聯合-2022」是中俄兩國海軍務實合作的又一次成功實踐，7天來，參演兩國官兵不僅憑藉過硬的軍事素質、密切的協同配合，完成全部演習課目，加深了合作、友誼及提升能力。