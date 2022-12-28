美國最高法院下令暫時保留移民新政

美國最高法院星期二（12月27日）裁定暫時保留美墨邊境疫情期間限制移民的政策，以免大批移民湧入美國境內。



綜合外電報道，最高法院最終以五票對四票，批准共和黨州政府官員的請求，暫時保留所謂的第42卷移民新政。這意味着數以千計在墨西哥邊境等待入境美國的移民，將暫時繼續滯留在那裏。

美國20個州政府在《美國法典》第42卷（Title 42）移民新政廢除前，聯署向最高法院提交請願書，首席大法官羅伯茨於上星期一（12月19日）裁定緊急暫緩取消第42卷移民新政。這項移民政策原定於上星期三（21日）失效。

各州政府指出，廢除這項移民政策或將導致移民數量驟增，令當局難以應付。

最高法院還說，將在2023年2月，就這項移民政策聽取各方的辯論。預計將在2023年6月作出裁決。

白宮發言人說，將遵守最高法院的裁決，但將繼續為最終解除這項移民政策做準備。「我們正在推進我們的準備工作，以便在第42卷移民新政最終解除時以安全、有序和人性化的方式管理邊境，並將繼續擴大移民可採納的合法途徑。」

第42卷移民新政是特朗普政府於2020年冠病疫情開始時制定的政策，旨在根據公共衛生措施驅逐移民，並允許移民局將尋求庇護者送回墨西哥和其他國家。

本文獲《聯合早報》授權轉載

