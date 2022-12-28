俄羅斯富豪議員度假慶生卻因故友尋短？俄軍政商圈死亡事件3天3宗

俄羅斯國會議員、被稱為「香腸大亨」的安托夫（Pavel Antov）在印度度假期間，12月24日從其所下榻的酒店3樓墮樓身亡。2022年2月以來，俄不時傳出一些軍政商要人死亡的消息。最新一宗案件的主角安托夫，曾被指批評俄烏戰爭。



安托夫生前經營俄羅斯「弗拉基米爾標準集團公司」（Vladimir Standard），是公司的創辦人。公司主要生產肉類和香腸等。2019年《福布斯》雜誌估計他的身家約為1.4億美元（約10億港元），是俄羅斯最有錢的議員和公務員。

現年65歲的安托夫生前和友人拜登諾夫（Vladimir Bidenov）下榻印度奧里薩邦（Odisha）拉耶格達（Rayagada）縣的一間酒店。

安托夫22日在酒店慶祝生日，拜登諾夫同日死於心臟病。奧里薩邦警司稱拜登諾夫行前曾中風。英國廣播公司（BBC）27日引述名為Jitendra Singh的導遊向記者稱，拜登諾夫生前看來喝了很多酒，他身邊有一些空酒瓶。來到2天後即24日，安托夫從酒店房間墮樓身亡。警方稱相信他是自殺。

奧里薩邦警司稱安托夫「對於拜登諾夫之死很沮喪，於是他也死了」。俄羅斯駐加爾各答領事則向俄塔社說，當地警方看不到「這些慘事中有犯罪元素。」

安托夫曾被指批評俄烏戰爭，6月位於烏克蘭首都基輔市中心的舍甫琴科（Shevchenkivskyi，暫譯）住宅區遇襲，一男子死亡，他7歲的女兒和她的母親受傷。當時安托夫WhatsApp賬戶上一條訊息描述這個家庭是如何從廢墟中被拉出來的：「除了恐怖之外，很難將這一切稱為其他任何東西。」

訊息很快被刪除。安托夫隨後在社交媒體上發文澄清，稱自己是總統的支持者及「俄羅斯的愛國者」。他說這則訊息是被意外貼在他的賬戶上，是一個令人非常煩惱的誤會。他當時稱，這個訊息是來自一人，此人對俄烏戰爭的看法，他是強烈不認同的。

俄羅斯離奇死亡8名大亨當中，6人與天然氣工業股份公司（Gazprom）有關：

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近期有數名俄羅斯富商或軍政要人逝世，事件接連發生，引起外界猜測。

前俄羅斯武裝部隊地面部隊總司令、俄羅斯駐北約（NATO）首席軍事代表馬斯洛夫（Alexei Maslov）12月25日在莫斯科一醫院內去世。

聖彼得堡海軍部造船廠（Admiralty Shipyards）12月24日宣布總經理布札科夫（Alexander Buzakov）死亡，死因未公布。巧合的是，12月22日俄羅斯唯一航空母艦「庫茲涅佐夫海軍元帥」號（Admiral Kuznetsov）離奇失火。它在2017年進廠維修至今。

自俄烏戰爭2022年2月24日爆發以來，俄羅斯有多名寡頭、軍政界要人或能源軍工業相關人士去世。較近期的有俄羅斯第二大石油生產商盧克石油（Lukoil）董事長馬加諾夫（Ravil Maganov），他在9月1日從醫院6樓落下身亡；俄羅斯遠東和北極發展公司（ERDC）執行董事佩喬林（Ivan Pechorin）9月10日墮海淹死、莫斯科航空大學前校長格拉申科（Anatoly Gerashchenko）9月21日從幾段樓梯上摔下來死亡。