俄羅斯8商業大亨「離奇死亡」包括6能源高層　有人慘遭滅門之災

撰文：ETtoday
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從今年1月開始，俄羅斯已經有8名商業大亨因自殺、重病、精神失常等原因死亡，有的甚至全家遭滅門。令人感到震驚的是，這8人裡面有6人的工作和能源相關，包含俄羅斯國有能源巨頭「俄羅斯天然氣工業股份公司」與最大私人能源公司「盧克石油」。

俄羅斯第二大石油生產商盧克石油（Lukoil）董事長馬加諾夫（Ravil Maganov）1日從醫院6樓落下身亡；公司透過聲明指出，他是因為「重病」去世，但墜樓的照片仍在網路上瘋傳，各種陰謀論隨之而出。

俄羅斯8名商業大亨離奇死亡，其中6人與天然氣工業股份公司（Gazprom）有關。

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從今年1月底開始至今，已經有8名俄羅斯商業大亨死於自殺、重病、精神失常等原因，令人感到震驚的是，這8人裏面有6人的工作和能源相關，包含俄羅斯最大的俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）與盧克石油（Lukoil）。

第一宗死亡事件發生在1月30日，死者是Gazprom高階主管舒爾曼（Leonid Shulman），他被發現陳屍聖彼得堡附近的別墅裏，倒臥浴室地板血泊中，身上多處刀傷，但警方不願透露現場遺書的內容。接着是Gazprom的副總經理秋拉科夫（Alexander Tyulakov）在2月25日被發現吊死在自家車庫內，生前疑似遭虐打，但警方從現場遺書推斷為自殺。

接着到了4月，又有兩名和Gazprom有關的高層死於非命，兩起案件僅相差一天。前普丁政府官員、俄羅斯天然氣工業銀行前副總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avaev）4月18日與妻女被發現陳屍在莫斯科豪宅內，他疑似使用手槍擊斃孕妻及女兒後自戕。叛逃至烏克蘭的俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）副總裁沃洛布耶夫（Igor Volobuev）認為，阿瓦耶夫的死是刻意安排的，「因為他可能知道太多了。」

阿瓦耶夫被發現死亡後的隔一天，俄羅斯天然氣開採商諾瓦泰克（Novatek）前董事會副主席普羅托森亞（Sergey Protosenya）被發現吊死在西班牙豪宅庭院，妻女陳屍屋內、身上多處刀傷。西班牙調查單位研判，他使用斧頭及刀子殺害沉睡中的妻女，隨後在庭院輕生；但有媒體指出，現場沒有遺書，凶器上沒有指紋，富豪身上也沒有發現血跡。

盧克石油負責人蘇博京（Alexander Subbotin）5月8日疑似為了治療宿醉，求助薩滿精神治療師，結果在接受蟾蜍毒液的皮下注射後，不幸因心臟衰竭死亡。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

俄羅斯商界最近發生什麼事？

2022年1月起，俄羅斯有8名商業大亨死於自殺、重病、精神失常等，有的慘遭滅門之災。令人疑惑的是，8人中有6人從事能源相關工作，包含俄羅斯國有能源巨頭「俄羅斯天然氣工業股份公司」與最大私人能源公司盧克。 

最近去世的是誰？

是俄羅斯第二大石油生產商盧克（Lukoil）董事長馬加諾夫（Ravil Maganov）1日從醫院6樓落下身亡。 盧克公司其後證實他的死訊，指他死前經歷長期嚴重疾病，但各種陰謀論隨之流傳。 

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