烏克蘭︱俄軍加強轟炸　居民撤離赫爾松

俄羅斯軍隊11月11日撤出烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson）。英媒12月28日稱，但俄軍12月加強轟炸赫爾松，自12月25日聖誕節以來，有逾400名居民離開當地。



自聖誕節以來，大批赫爾松居民乘火車或駕車離開。英國廣播公司（BBC）12月28日稱，赫爾松居民葉連娜（Elena）與3名女兒一起乘火車離開，她們前往西部城市赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi，暫譯）。

葉連娜稱，俄軍之前每天炮擊赫爾松7到10次，現在是每天70至80次，實在是太可怕。她說：「我愛烏克蘭和我親愛的城市。但是我們須離開。」

赫爾松居民安東年科（Iryna Antonenko）駕車離開，前往中部城市克里維里赫（Kryvyi Rih）投靠親人。她哭着說：「我們不能再忍受了。炮擊很強烈。我們一直待在這，以為它（戰事）會過去，我們會是幸運的。但是我們隔壁的房屋被攻擊，我父親的家也被炮轟。」

赫爾松是具有重要戰略意義的地區，被稱為通往克里米亞（Crimea）的門戶。BBC於12月28日引述分析家稱，俄羅斯被迫在赫爾松進入防禦狀態。報道指，難以看出俄羅斯希望透過重創赫爾松來獲得什麼。

起碼6,884平民死

聯合國人權事務高級專員辦公室（OHCHR）稱，在2月24日至12月26日期間，已有6,884名平民在烏克蘭死亡，包括429名兒童。

OHCHR指，實際的平民死亡人數可能比他們公布的人數高得多，因為一些戰況激烈地區的資訊通報有延誤，很多報告有待證實。