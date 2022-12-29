柬埔寨賭場大火「燒通頂」至少11死數十傷　媒體：有人跳樓逃生

撰文：許懿安
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路透社12月29日稱，位於泰柬邊境的一個鑽石城大酒店及賭場（Grand Diamond City Hotel and Casino）發生火災，至少7人死亡、53人受傷，另有8人下落不明。美媒引述泰國救援人員稱，有內部人士跳樓逃生。

發生火警的賭場位於柬埔寨與泰國接壤的邊境省份班迭棉吉（Banteay Meanchey）的城鎮波貝（Poipet，又譯波別）。

外界暫時未知起火原因，而如今建築物嚴重焚毀，可能令部門調查面對障礙。

從網上流傳的圖片可見，整幢建築物在發生火警期間透出橙紅色火光，並冒出大量濃煙。

2022年12月28日柬埔寨的鑽石城大酒店及賭場（Grand Diamond City Hotel and Casino）發生大火，多人傷亡。它的地點位於波貝（Poipet，又譯波別）。圖為柬埔寨FRESH NEWS提供的照片，可見看來是逃出酒店的生還者在警員手上接過飲用水。（AP）

路透社引述泰國沙繳府發出的聲明稱，泰國的傷者已被送到沙繳府就醫，但聲明沒提及他們的國籍。

路透社引述柬埔寨當局稱，賭場在28日午夜發生火災，它的地點位於。當局沒提及傷亡。

路透社稱，波貝的賭場主要顧客都是來自泰國。

2022年12月28日位於柬埔寨的鑽石城大酒店及賭場（Grand Diamond City Hotel and Casino）發生火警，多人傷亡。它的地點位於波貝（Poipet，又譯波別）。圖為柬埔寨FRESH NEWS提供的照片，嚴重焚毀的建築物仍在冒出濃煙。（AP）

美媒29日引述泰國救援人員稱，死亡人數增至至少11人，估計罹難人數將繼續增加。

應柬埔寨要求提供支援、名為Patcharin Thaenthong的泰國救援隊伍隊長稱，一些死者看來是死於吸引濃煙。

他說當隊員抵達現場時，他們已無法入內，因為大火在建築物大部份地方燃燒着。

班迭棉吉方面已出動300名警察、11輛消防車和一些直升機應對火災。

美媒引述政府部門稱，約700名泰國公民獲救，並送往泰國的醫院。

2022年12月28日位於柬埔寨的鑽石城大酒店及賭場（Grand Diamond City Hotel and Casino）發生火警，多人傷亡。它的地點位於波貝（Poipet，又譯波別）。圖為柬埔寨FRESH NEWS提供的照片，嚴重焚毀的建築物仍在冒出火光。（AP）
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