柬埔寨賭場大火「燒通頂」至少11死數十傷　媒體：有人跳樓逃生

路透社12月29日稱，位於泰柬邊境的一個鑽石城大酒店及賭場（Grand Diamond City Hotel and Casino）發生火災，至少7人死亡、53人受傷，另有8人下落不明。美媒引述泰國救援人員稱，有內部人士跳樓逃生。



發生火警的賭場位於柬埔寨與泰國接壤的邊境省份班迭棉吉（Banteay Meanchey）的城鎮波貝（Poipet，又譯波別）。

外界暫時未知起火原因，而如今建築物嚴重焚毀，可能令部門調查面對障礙。

從網上流傳的圖片可見，整幢建築物在發生火警期間透出橙紅色火光，並冒出大量濃煙。

2022年12月28日柬埔寨的鑽石城大酒店及賭場（Grand Diamond City Hotel and Casino）發生大火，多人傷亡。它的地點位於波貝（Poipet，又譯波別）。圖為柬埔寨FRESH NEWS提供的照片，可見看來是逃出酒店的生還者在警員手上接過飲用水。（AP）

路透社引述泰國沙繳府發出的聲明稱，泰國的傷者已被送到沙繳府就醫，但聲明沒提及他們的國籍。

路透社引述柬埔寨當局稱，賭場在28日午夜發生火災，它的地點位於。當局沒提及傷亡。

路透社稱，波貝的賭場主要顧客都是來自泰國。

2022年12月28日位於柬埔寨的鑽石城大酒店及賭場（Grand Diamond City Hotel and Casino）發生火警，多人傷亡。它的地點位於波貝（Poipet，又譯波別）。圖為柬埔寨FRESH NEWS提供的照片，嚴重焚毀的建築物仍在冒出濃煙。（AP）

美媒29日引述泰國救援人員稱，死亡人數增至至少11人，估計罹難人數將繼續增加。

應柬埔寨要求提供支援、名為Patcharin Thaenthong的泰國救援隊伍隊長稱，一些死者看來是死於吸引濃煙。

他說當隊員抵達現場時，他們已無法入內，因為大火在建築物大部份地方燃燒着。

班迭棉吉方面已出動300名警察、11輛消防車和一些直升機應對火災。

美媒引述政府部門稱，約700名泰國公民獲救，並送往泰國的醫院。