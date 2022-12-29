韓國7款遊戲在華獲得外資版號

時隔一年半，共有7款韓國遊戲通過中國政府審批獲得版號。



韓聯社報道，中國國家新聞出版署12月28日在網站公布2022年進口網絡遊戲審批訊息，共有44款遊戲獲批版號，其中包括7款韓國遊戲。

此次獲得外資版號的7款韓國遊戲為《命運方舟》、《第七史詩》、《冒險島：楓之傳說》、《二之國：交錯世界》、《戰之刃：倖存者》、《傳奇商店：經營與打造》和《劍與騎士團》。這些遊戲的出版和營運單位均為中方企業。

韓國自2014年至2016年向中國出口總計48款遊戲，但受「限韓令」影響，2017年3月之後，韓國遊戲幾乎未獲得中方的外資版號。

但2020年12月，韓國遊戲開發商Com2uS推出的遊戲《魔靈召喚：天空之役》在華獲得版號，Pearl Abyss手遊《黑色沙漠》2021年6月也獲得版號。2022年7月，Kakao Games旗下開發商Nimble Neuron的遊戲《永恆輪迴：無限》獲得內資版號，開發和服務供應商均為中國企業，Nimble Neuron僅獲取版權費。

路透社分析，此次進口遊戲再次批准，標誌着中國政府對遊戲行業的嚴格限制已經結束。而對遊戲行業長達一年的打擊，使包括騰訊控股和網易公司在內的中國科技公司的遊戲收入造成重大打擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

