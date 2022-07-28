美國研究：打機有助一種職場技能「升呢」　還有望治癒失明？

當電玩遊戲作為愛好影響到我們身心的健康，可能會受到一些負面報導——已經明確的是，整天坐著不動對我們來說並不是特別好。但是，適度玩電玩遊戲也有好處。一項新的研究表明，每周花在螢幕前玩遊戲的時間可以增加大腦活動，尤其是提高決策所需的認知技能——也就是說，通過我們的感官來處理一切並決定合適的反應。



該研究背後的研究人員建議，電玩遊戲甚至可以用作一種訓練方法，改善大腦中接續不斷的決策過程（也許如果這些大腦遭受了一些神經損傷的話）。喬治亞州立大學的神經科學家 Mukesh Dhamala 說：「絕大多數青少年每周玩電玩遊戲超過三個小時，但對決策能力和大腦的有益影響尚不清楚。」「我們的工作為此提供了一些答案。」

功能性磁共振成像 (fMRI) 用於測量 47 名大學生參與者的神經活動，其中 28 人經常玩電玩遊戲，19 人不玩。那些玩遊戲的人主要玩高度活躍的實時遊戲，例如實時戰略、第一人稱射擊遊戲、團隊戰鬥競技場類型或大逃殺遊戲。

志願者被要求按下按鈕，以反應他們面前的顯示器上一系列點移動的方向。普通電玩遊戲玩家的反應更快、更準確，而由此產生的 fMRI 掃描顯示，他們大腦的某些部分也有增強的活動。這些區域包括右舌回、左丘腦和右輔助運動區——大腦的所有區域都被認為參與認知處理和對視覺輸入產生運動反應。

「這些結果表明，玩電玩遊戲可能會增強感覺、感知和大腦映射到行動的幾個子過程，以提高決策能力。」 Dhamala 和他的同事、喬治亞州立大學的物理學家 Tim Jordan 在他們發表的論文中寫道。

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Jordan 在這方面有親身經歷：五歲時，他的一隻眼睛比另一隻眼睛弱，他參加了一項研究，要求他遮住他的好眼睛，只用他弱的一隻眼睛玩電子遊戲，以加強它的視覺處理。訓練奏效了， Jordan 從法律上的一隻眼睛失明變成了有能夠應付長曲棍球和彩彈射擊的視力。同樣的訓練最終也可以用來加強感覺運動的決策。

雖然電玩遊戲和認知提升之間的聯繫並不新鮮，但通過每一項研究，我們都更接近於理解它，並且更接近於弄清楚我們如何能利用電玩遊戲的積極影響。Dhamala 說：「一旦確定了相關的大腦網絡，電玩遊戲就可以有效地用於培訓，例如決策效率培訓和治療性干預。」

該研究已發表在《Neuroimage: Reports》上。

【本文獲「明日科學」授權轉載。】