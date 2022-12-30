球王比利逝世｜巴西10號傳奇影響力巨　政府因他訂國寶法案留人才

巴西球王比利（Pelé，又譯作貝利）12月29日逝世，終年82歲。這位10號傳奇人物直至球員生涯晚期才到國外效力，原因不是沒有歐洲大球會垂青，而是巴西前總統夸德羅斯（Janio Quadros）當年為怕影響力大的比利離開，1961年訂立法案把比利定為官方「國寶」，以阻止球王轉會外國。



比利曾三奪世界盃，但在1956年至1977年的足球生涯中，未曾效力歐洲大球會，高峰期都在巴西國內度過，只有在球員生涯晚期1975年至1977年時轉會到美國的紐約宇宙（New York Cosmos）。

歐洲多家豪門過去也想羅致比利，北愛爾蘭阿爾斯特大學（Ulster University）體育社會學講師赫弗南（Conor Heffernan）曾撰文寫道，皇家馬德里（Real Madrid）、祖雲達斯（Juventus）、國際米蘭（Inter Milan）、曼聯（Manchester United）都先後出手「搶人才」，祖雲達斯甚至提出給予意大利車廠快意（Fiat）的股份，以求換取他加盟，但最後都未有成事。

赫弗南稱，在1961年擔任巴西總統的夸德羅斯，當年聽到比利獲邀的消息後，對此大為警覺，尤其是他當年的民望低，赫弗南指「他知道自己不能被視作要為比利離開負責的人。」

這位總統快速召集盟友在國會推動「比利法案」，把比利定為官方「國寶」，這法案一方面給予比利榮耀，但也是阻止他轉會到國外。體育資訊網站Sports History Weekly指，法案令比利在至少10年時間成為國家「主權資產」。

據Sportskeeda報道，比利2015年在印度新德里的一場記者會上曾談到「你看，我被巴西政府宣布為國寶。他們堅持並確保我踢球時不會離開這個國家。直到我從國際足壇退役（比利1971年退出國家隊），臨近退休，我才決定轉到紐約宇宙隊。」

「比利法案」不見得真的能延長夸德羅斯的總統生涯，他在1961年8月就下台，但之後的繼任者也沒有修改過法案。

馬勒當拿和比利的球王爭奪戰持續多年，前者在2020年離世後，比利曾表示，希望有朝一天可以在天堂一同踢球，如今兩人終於在天堂成為隊友。（Reuters）

在比利逝世後，據巴西山度士球會官網消息，他的葬禮1月3日舉行。

比利的遺體1月2日將從他去世的醫院被運送至維拉貝爾米羅球場。遺體告別儀式將從當地時間早上10點開始，持續至1月3日早上10點。出殯隊伍之後將沿桑托斯的街道前往墓地。據G1新聞網此前報道，比利將被安葬在桑托斯的垂直墓地，墓地由他本人於19年前購買。