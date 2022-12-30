球王比利逝世｜巴西全國哀悼三天　盧拉：「十號仔」地位無可取代

巴西球王比利（Pelé）12月29日不敵病魔離世，享年82歲。他畢生奉獻足球事業，除了帶領巴西三度奪得世界盃外，更被視為改變足球世界、甚至是體壇的重要人物。他逝世的消息傳出後，巴西政府宣布全國哀悼三天，各界紛紛留言悼念的同時，亦重溫大家以往對他的讚賞。



法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）是最先向比利致敬的政治人物，他在Twitter上載比利慶祝入球的照片，並分別以法文及葡文寫上「比賽、國王、永恆」，形容他在球壇的地位。

球王比利離世的消息傳出後，有民眾12月29日到里約熱內盧的比利及加連查的壁畫拍照。（Reuters）

巴西候任總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）感謝比利的貢獻，稱世上永遠不會有像比利這類十號球員。而下議院議長利拉（Arthur Lira）則認為，全世界都悼念永恆的「十號仔」、史上最偉大的足球員比利，形容他是為巴西和民眾帶來尊嚴的象徵。利拉指，即使比利離開人世，但他的形象是永遠不滅。

馬勒當拿和比利的球王爭奪戰持續多年，前者在2020年離世後，比利曾表示，希望有朝一天可以在天堂一同踢球，如今兩人終於在天堂成為隊友。（Reuters）

而在足球場上與巴西屬死對頭的鄰國阿根廷，總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）稱，大家永不忘記比利以球技閃耀全球的歲月，相信對方會長留巴西民眾的心目中。

聯合國教科文組織（UNESCO）提到自1994年起與比利合作，對方致力以透過體育推動平。

已故藝術家安迪華荷（Andy Warhol）曾發明著名的「成名十五分鐘」理論，不過他亦承認，比利是少數與這個理論不符的人，指對方的名聲長達十五世紀。

球王比利12月29日離世，有巴西民眾到聖保羅一幅比利的壁畫下悼念。（Reuters）

帶領南非黑人脫離種族隔離的曼德拉（Nelson Mandela）曾認為，看比利踢球，就像看到孩子的快樂，與男人非凡優雅的完美結合。至於列根（Ronald Reagan）亦稱「我是美國總統列根，但大家都知道誰是比利，所以對方根本無需自我介紹。」

南非時任總統曼德拉與巴西球王比利，兩人分別在政界和球壇名留青史。（Reuters）

老牌搖滾樂隊滾石樂隊（Rolling Stones）主音米積加（Mick Jagger）提過，每個人都想與比利握手和合照，更形容「與比利一同吃喝玩樂是人生最大的榮譽勛章」。