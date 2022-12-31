內地開關｜英國1.5起要求來自中國旅客出示陰性檢測證明

英國政府12月30日宣布，因應中國的新冠病毒感染者數目急升，由1月5日起，由中國內地前往英格蘭的旅客在出發前，須提交不超過兩天內的病毒陰性檢測證明。



根據英國衛生及社會關懷部（Department of Health and Social Care）網站刊登的新措施，航空公司需要在航班起飛前，確保所有來自中國內地的旅客都持有48小時內的陰性檢測結果，而英國衛生安全局（UKHSA）亦會在8日起，在機場向中國旅客抽樣檢測病毒。

該措施公布前不久，包括英國廣播公司（BBC）、天空新聞（Sky News）等傳媒曾引述消息人士指，有關措施屬預防性質，而且與當局對中國的疫情數據及疫苗缺乏信心有關。

中國日前宣布撤銷全球最嚴格的防疫措施後，當地的確診人數急增，有消息指中國官員曾估計，在12月首二十天內，全國或有2.5億人感染病毒，而最大城市上海在上週就傳出有543萬宗確診，惟當局不再公布無病徵個案，所以實際數字可能更高。

今次是繼美國、印度、日本、韓國、以色列等國之後，再有國家因應中國旅客採取防疫措施。而法國同日亦宣布，從中國前往當地的旅客，需要提交48小時內的陰性檢測報告，同時航班內的所有旅客都必須戴口罩。