韓國：朝鮮發射3枚短程彈道導彈　飛行約350公里

韓國軍方稱，朝鮮12月31日向朝鮮半島東部海域發射3枚彈道導彈。是次發射的背景，是2022年是朝鮮發射導彈最多的一年。有聲音認為，朝鮮可能快將進行第7次核武測試。韓軍方稱，導彈飛行約350公里。



韓國聯合參謀本部稱，在當地時間早上8時，朝鮮在黃海北道發射3支短程彈道導彈。當位於朝鮮首都平壤以南。

日本海上保安廳稱，朝鮮發射可能是彈道導彈的導彈，並就發射第2枚導彈發出通知。 日本道放送協會（NHK）報稱，朝鮮的第2枚導彈似乎落在日本專屬經濟區之外。

朝鮮是次發射，發生在但韓國30日下午6時（香港時間30日下午5時）成功試射固體運載火箭之後。有意見認為，朝鮮此舉很可能是對韓方30日的試射進行反制。

美國稱朝鮮最近發射的彈道導彈不會對美國人員或領土或華府盟友構成直接威脅。美國印太司令部在一份聲明中表示，美國對韓國和日本的防禦承諾仍「堅定不移」，並補充稱，朝鮮的發射突顯其大規模殺傷性武器和彈道導彈計劃的破壞性影響。

朝鮮今年以來截至本月23日，包括8次洲際彈道導彈（ICBM）在內共發射37次彈道導彈（以地點和時間為準），發射數量70枚左右，朝鮮還通過媒體公開3次發射巡航導彈的情況。NHK稱，在9月底至11月期間，發射次數更達16次，頻密程度屬前所未見。