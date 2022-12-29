韓媒：朝鮮糧食短缺居民餓死　從中國進口50萬噸大米

韓聯社12月29日報道，朝鮮受新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）疫情及自然災害侵襲，出現嚴重糧食短缺問題，報道甚至指咸鏡北道地區有大量居民餓死。報道稱，朝鮮分批從中國進口約50萬噸大米。



韓國國際廣播電台（KBS World Radio，暫譯）12月29日也引述中國的消息人士稱，朝鮮與中國的2至3間貿易公司簽訂購糧合約，自前一週起、經中國大連市北良港進口大米。報道指，朝鮮的大米訂購量約為50萬噸，在前一週至2023年6月期間，每月分批進口。

報道提及，消息人士說，最近每天有3至5艘朝鮮船為運送大米而進入北良港，而之前每天只有1至2艘船負責這工作，有時甚至沒朝鮮船做此事。

韓聯社網站12月29日稱，消息人士說，若按朝鮮制定的計劃，大米月均進口量會達7萬噸，而朝鮮傾向於進口相對便宜的越南米和柬埔寨米，同時用中國東北大米彌補欠缺的部份。

報道指，中國船舶動態查詢服務網站「船訊網」指，12月29日上午，朝鮮貨船「海星1」號和「未來99」號疑在北良港內裝運大米，「牡丹峰5」號和「高山鎮」號在外港待命。

韓聯社網站稱，在疫情爆發、春夏兩季出現旱災和水災、朝中陸路貿易停擺的情況下，朝鮮化肥短缺，導致出現糧食危機。報道引述韓國政府人士指，谷物進口量難以滿足需求，朝鮮咸鏡北道地區有大量居民餓死。