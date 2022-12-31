中俄關係｜習近平普京互致新年賀電

中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）12月31日互致新年賀電。中國國務院總理李克強也與俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）互致賀電。



央視報道，習近平代表中國政府和中國人民，向普京總統和俄羅斯人民致以誠摯的祝賀和美好的祝愿。習近平指出，2022年是極不平凡的一年。面對加速演變的國際形勢和持續蔓延的全球疫情，中俄關係始終保持健康發展勢頭。這一年，中俄經貿合作穩步推進，能源、投資、互聯互通等領域合作取得新成果，為兩國共同發展提供了助力。雙方正式啟動中俄體育交流年，兩國民眾的相互了解和傳統友誼進一步加深。

習近平指出，即將到來的2023年是中國全面落實中共二十大精神的開局之年，中俄關係也將迎來新的發展機遇，「我願同普京總統保持密切交往，引領雙方深化全面戰略協作和各領域務實合作，造福兩國和兩國人民。」

普京向習近平主席致以衷心的節日祝賀，祝願友好的中國人民幸福安康。普京表示，在即將過去的一年裡，俄中全面戰略協作夥伴關係持續加強，展現出強勁發展勢頭，經受住外部挑戰考驗。兩國政治對話內容豐富，雙邊貿易額創歷史新高，重大跨境交通基礎設施項目建設完工。俄中體育交流年順利舉辦，為推動雙方人文合作作出重要貢獻。相信通過共同努力，雙方能夠將兩國合作提升至新的更高水平，造福俄中兩國人民。

同日，國務院總理李克強同俄羅斯總理米舒斯京互致新年賀電。李克強表示，過去的一年，中俄全方位務實合作持續深化，人文交流日益密切，兩國友好的社會民意基礎愈加穩固。雙方成功舉行了中俄總理第二十七次定期會晤，達成重要共識，他稱願同米舒斯京總理加強溝通交流，推動兩國各領域務實合作取得更多實實在在的成果。

米舒斯京表示，俄中全面戰略協作夥伴關係不斷向前發展，相信兩國總理定期會晤框架下達成的各項共識將有助於增進兩國戰略協作，提升兩國人民福祉。