「奇異博士」班尼迪甘巴貝治祖先涉蓄奴　或遭巴巴多斯索償

加勒比海島國巴巴多斯（Barbados）政府官員12月31日表示，「奇異博士」英國男星班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）的祖先曾在當地捲入販賣奴隸，因此這名英國影星的家屬面臨索償。



天空新聞（Sky News）報道，巴巴多斯國家賠償委員會副主席David Comissiong向《每日電訊報》（Daily Telegraph）表示，班尼迪甘巴貝治的祖先約舒亞甘巴貝治（Joshua Cumberbatch）在1728年於巴巴多斯北部買入一個糖料種植園，並有250名奴隸工作。

當地在1834年廢除奴隸制後，甘巴貝治家族及其他在大英帝國蓄奴的組織都獲英國政府補償。

Comissiong稱，他希望祖先蓄奴的家族賠償，而他被問到這是否包括甘巴貝治一家時，稱現時處於非常初步階段，很多類似的歷史最近才浮現。

班尼迪甘巴貝治曾表示為家族與奴隸扯上關係感到懊悔，並稱這是自己在講述廢除奴隸制度的電影《奇異恩典》（Amazing Grace）飾演英國首相小威廉·皮特（William Pitt the Younger）的原因，而他亦曾於2013年參演《被奪去的十二年》（12 Years a Slave）。