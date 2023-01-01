榮休教宗本篤十六世逝世　方濟各與各國領袖致哀

撰文：洪怡霖
出版：更新：

天主教榮休教宗本篤十六世（Benedict XVI）12月31日逝世，終年95歲。現任教宗方濟各（Pope Francis）形容本篤十六世是個高貴且善良的人。

方濟各31日晚在梵蒂岡聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）主持年終晚禱禮儀活動期間談及本篤十六世，稱對方是上帝賜予天主教的禮物。

本篤十六世原名拉青格（Joseph Aloisius Ratzinger），1927年4月16日在德國南部巴伐利亞州（Bavaria）馬克特爾（Marktl）出生。梵蒂岡宣布他31日上午9時34分在梵蒂岡的教會之母修道院（Mater Ecclesiae）逝世。葬禮2023年1月5日上午9時在聖伯多祿廣場舉行。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示：「作為一名德國出身的教宗，本篤十六世是許多人的特別教會領袖，不僅是這個國家（德國）。世界正失去一名塑造天主教的人物、個性直率並聰明的神學家。」

除朔爾茨外，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、美國總統拜登（Joe Biden）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）和愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）等國家領袖也先後表示哀悼。

俄羅斯東正教大牧首基里爾（Patriarch Kirill）亦有致哀。

榮休教宗本篤十六世逝世　終年95歲榮休教宗本篤十六世病重　梵蒂岡：數小時內突惡化教宗早擬好辭職信以防因病無法履職本篤十六世逝世｜近600年首位主動退位教宗　曾入希特拉青年團
天主教