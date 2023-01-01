榮休教宗本篤十六世逝世　方濟各與各國領袖致哀

天主教榮休教宗本篤十六世（Benedict XVI）12月31日逝世，終年95歲。現任教宗方濟各（Pope Francis）形容本篤十六世是個高貴且善良的人。



方濟各31日晚在梵蒂岡聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）主持年終晚禱禮儀活動期間談及本篤十六世，稱對方是上帝賜予天主教的禮物。

本篤十六世原名拉青格（Joseph Aloisius Ratzinger），1927年4月16日在德國南部巴伐利亞州（Bavaria）馬克特爾（Marktl）出生。梵蒂岡宣布他31日上午9時34分在梵蒂岡的教會之母修道院（Mater Ecclesiae）逝世。葬禮2023年1月5日上午9時在聖伯多祿廣場舉行。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示：「作為一名德國出身的教宗，本篤十六世是許多人的特別教會領袖，不僅是這個國家（德國）。世界正失去一名塑造天主教的人物、個性直率並聰明的神學家。」

除朔爾茨外，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、美國總統拜登（Joe Biden）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）和愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）等國家領袖也先後表示哀悼。

俄羅斯東正教大牧首基里爾（Patriarch Kirill）亦有致哀。