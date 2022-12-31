本篤十六世逝世｜近600年首位主動退位教宗 曾入希特拉青年團
天主教榮休教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）2022年12月31日逝世，終年95歲。他是近600年來首位主動退位的教宗。他年少時曾被迫加入希特拉青年團（Hitler Youth），他並不認同納粹的行為，但這段經歷也令他成為神職人員後受到批評。
本篤十六世的本名為拉青格（Joseph Ratzinger），他1927年4月16日在德意志國（今德國）的巴伐利亞（Bavaria）出生，年少時正值第二次世界大戰及納粹德國時期，令他須經歷被迫加入希特拉青年團、以及遭捲入戰爭的痛苦。
當納粹德國領袖希特拉（Adolf Hitler）崛起，拉青格一家都是反納粹主義的人士，家族中更有人慘遭毒手。1933年至1945年的納粹德國為培育優良的民族基因而殺害殘疾人士。拉青格當時有一名14歲、患有唐氏綜合症的男親戚被納粹分子帶走，其後死亡，他或是在納粹黨推行這不人道的計劃時被殺。
這個家族雖然深受希特拉政權所害，但到1941年，年僅14歲的拉青格還是被政府強迫加入希特拉青年團。當時處於第二次世界大戰時期，他於1943年與其他年輕人一起被徵召入納粹德國軍隊。他根本不想當軍人，而是想成為神父，他於是勇敢地在軍方的招募會議上說出自己的志願，這毫無意外地令他被人嘲笑和侮辱。
在納粹黨人眼中極為可笑的志願，令拉青格免於加入更為強硬的納粹軍事組織。拉青格先於1943年被徵召入防空部隊，他於1944年被調入正規軍後獲准退伍回家，但他後來再被徵召。他1945年成為逃兵，卻被美軍俘虜，最終獲釋。
年少時的慘痛經歷，令拉青格事隔多年後仍難忘納粹黨的惡行。他後來成為教宗、於2008年4月訪問美國紐約州揚克斯（Yonkers）的聖約瑟夫神學院（St. Joseph Seminary）時，形容納粹德國是「一個自以為得到所有答案的邪惡政權。」
他指在納粹德國被世人完全定義為怪物前，它的影響力愈來愈大，已滲透到學校和公民團體，以及政治和宗教中。他說：「它（納粹德國）驅逐了神，因此對任何真實和美好的事物都無動於衷。」
教宗本篤十六世用他的故事和演說來告訴世人：他當年加入希特拉青年團和納粹德軍是迫不得已的，他並不認同納粹黨的行為。他被一些猶太人視為朋友，然而，他之後仍然因這些往事而遭人詬病。
其中一個原因是在納粹德國殘害民眾時，天主教會和時任教宗庇護十二世（Pope Pius XII）被指不關心猶太人的慘況、沒為被迫害的人發聲，而本篤十六世支持冊封庇護十二世為聖人。這些事加上他的自身經歷，令民眾更易將納粹德國和本篤十六世聯繫起來。
美國電影女星蘇珊莎朗頓 （Susan Sarandon）2011年10月出席電影節活動時對記者表示，她曾將1995年電影《死囚168小時》（Dead Man Walking）的原著書籍送給教宗。她說：「是前一任（即教宗若望保祿二世）。不是我們現在的這個納粹的（教宗）。」
蘇珊莎朗頓的言論顯示，儘管本篤十六世已努力澄清自己的立場，仍難免有人會覺得他與當年的納粹黨成員沒分別。也許直至他2013年退位，甚至是現在，還是有人如此看待他。
本篤十六世2013年2月宣布退位，他當時已85歲。他指自己年事已高，而且體力不足，因此不適合再繼續擔任教宗。他退位後，稱號改為「榮休教宗」（Pope Emeritus）。
本篤十六世終年多少歲？
天主教榮休教宗本篤十六世（Benedict XVI）2022年12月31日逝世，終年95歲。
本篤十六世在哪一年退位？
本篤十六世在2013年讓位，他是近600年來首位主動退位的教宗，之後一直在梵蒂岡居住。