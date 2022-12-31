本篤十六世逝世｜近600年首位主動退位教宗　曾入希特拉青年團

天主教榮休教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）2022年12月31日逝世，終年95歲。他是近600年來首位主動退位的教宗。他年少時曾被迫加入希特拉青年團（Hitler Youth），他並不認同納粹的行為，但這段經歷也令他成為神職人員後受到批評。



本篤十六世的本名為拉青格（Joseph Ratzinger），他1927年4月16日在德意志國（今德國）的巴伐利亞（Bavaria）出生，年少時正值第二次世界大戰及納粹德國時期，令他須經歷被迫加入希特拉青年團、以及遭捲入戰爭的痛苦。

當納粹德國領袖希特拉（Adolf Hitler）崛起，拉青格一家都是反納粹主義的人士，家族中更有人慘遭毒手。1933年至1945年的納粹德國為培育優良的民族基因而殺害殘疾人士。拉青格當時有一名14歲、患有唐氏綜合症的男親戚被納粹分子帶走，其後死亡，他或是在納粹黨推行這不人道的計劃時被殺。

這個家族雖然深受希特拉政權所害，但到1941年，年僅14歲的拉青格還是被政府強迫加入希特拉青年團。當時處於第二次世界大戰時期，他於1943年與其他年輕人一起被徵召入納粹德國軍隊。他根本不想當軍人，而是想成為神父，他於是勇敢地在軍方的招募會議上說出自己的志願，這毫無意外地令他被人嘲笑和侮辱。

本篤十六世：圖為2014年9月28日，前天主教教宗本篤十六世在梵蒂岡聖伯多祿廣場出席活動。（Getty）

在納粹黨人眼中極為可笑的志願，令拉青格免於加入更為強硬的納粹軍事組織。拉青格先於1943年被徵召入防空部隊，他於1944年被調入正規軍後獲准退伍回家，但他後來再被徵召。他1945年成為逃兵，卻被美軍俘虜，最終獲釋。

年少時的慘痛經歷，令拉青格事隔多年後仍難忘納粹黨的惡行。他後來成為教宗、於2008年4月訪問美國紐約州揚克斯（Yonkers）的聖約瑟夫神學院（St. Joseph Seminary）時，形容納粹德國是「一個自以為得到所有答案的邪惡政權。」

他指在納粹德國被世人完全定義為怪物前，它的影響力愈來愈大，已滲透到學校和公民團體，以及政治和宗教中。他說：「它（納粹德國）驅逐了神，因此對任何真實和美好的事物都無動於衷。」

教宗本篤十六世用他的故事和演說來告訴世人：他當年加入希特拉青年團和納粹德軍是迫不得已的，他並不認同納粹黨的行為。他被一些猶太人視為朋友，然而，他之後仍然因這些往事而遭人詬病。

本篤十六世：圖為2014年4月27日，前天主教教宗本篤十六世在梵蒂岡準備出席前教宗若望保祿二世和若望二十三世被冊封為聖人的儀式。（Getty）

其中一個原因是在納粹德國殘害民眾時，天主教會和時任教宗庇護十二世（Pope Pius XII）被指不關心猶太人的慘況、沒為被迫害的人發聲，而本篤十六世支持冊封庇護十二世為聖人。這些事加上他的自身經歷，令民眾更易將納粹德國和本篤十六世聯繫起來。

美國電影女星蘇珊莎朗頓 （Susan Sarandon）2011年10月出席電影節活動時對記者表示，她曾將1995年電影《死囚168小時》（Dead Man Walking）的原著書籍送給教宗。她說：「是前一任（即教宗若望保祿二世）。不是我們現在的這個納粹的（教宗）。」

蘇珊莎朗頓的言論顯示，儘管本篤十六世已努力澄清自己的立場，仍難免有人會覺得他與當年的納粹黨成員沒分別。也許直至他2013年退位，甚至是現在，還是有人如此看待他。

本篤十六世2013年2月宣布退位，他當時已85歲。他指自己年事已高，而且體力不足，因此不適合再繼續擔任教宗。他退位後，稱號改為「榮休教宗」（Pope Emeritus）。