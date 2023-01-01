朝鮮發射4杖超大型火箭炮　金正恩：射程覆蓋全韓可搭載戰術核武

朝鮮在2022年除夕和2023年1月1日分別向朝鮮半島東部海域發射3枚和1枚超大型多管火箭炮。韓聯社1日引述朝中社稱，已向遠端炮兵部對「交付」超大型火箭炮。報道使用「交付」一詞，可見已完成實戰部署。



金正恩就2022年12月31日和2023年1月年1日發射的超大型火箭炮表示，這是可搭載戰術核武器的攻擊型武器，射程覆蓋韓國全境。

他稱，超大型火箭炮具有很強的地形克服能力、機動性和多連發精準攻擊能力，射程覆蓋整個南朝鮮（韓國）地區，且可搭載戰術核武器。作為朝鮮的核心攻擊型武器，將履行「壓倒性制敵」的作戰使命。

金正恩表示，這30門超大型火箭炮的交付令人激動感概。他表示，黨和共和國政府就敵人的妄動和不安分行為表明將「以核制核、以正面對抗回應正面對抗」的方式予以強硬回擊。

朝中社2023年1月1日報道，朝鮮領袖金正恩2022年12月31日出席了向勞動黨中央委員會八屆六中全會中展示超大型火箭炮的儀式。圖為朝中社發布的照片。（Reuters）

日本防衛省1月 1日指，朝鮮在當地時間凌晨2時55分左右發射疑似彈道導彈，並似乎在飛行不久已經墜落，初步消息指導彈並沒有落入日本的專屬經濟水域（EEZ）。

韓聯社引述韓國軍方聯合參謀本部報道，朝鮮向東海地區發射一枚彈道導彈，暫時未有透露細節，但批評朝鮮的行為是嚴重挑釁。

朝鮮連續兩天發射彈道導彈，有朝鮮觀察家認為，平壤方面可能以此回應韓國日前成功試射自家研發的固體推進燃料太空運載火箭。

朝中社2023年1月1日報道，朝鮮領袖金正恩2022年12月31日出席了向勞動黨中央委員會八屆六中全會中展示超大型火箭炮的儀式。圖為朝中社發布的照片。（Reuters）

朝中社報道，朝鮮稱開發新型的600毫米口徑多管火箭發射器，並在短時間內發射軍事衛星。

金正恩下令大規模生產戰略核武器，增加核彈頭儲備，同時要求全力製造超越美國及韓國的強力武器，又認為當地在今年的經濟發展上取得重要進展。

日本放送協會（NHK）指出，朝鮮在2022年一共發射37次彈道導彈，次數是有史上來最多。