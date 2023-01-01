日本經貿代表森永正裕：與中國同在RCEP內對日本具有重要意義

新華社1月1日發布日本貿易振興機構成都代表處首席代表森永正裕日前接受新華社記者視像連線採訪的內容，他稱區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）將日本及其最大貿易夥伴中國納入同一自貿框架，對日本而言具有重要意義。



「在貿易量大的情況下引入零關稅，（對貿易的）促進效果最為顯著。」他說。中國是日本最大貿易夥伴、出口市場和進口來源地。中國海關總署數據顯示，2021年中日貿易額增長17.1%，達到3714億美元。

作為世界上最大的經濟體之一，中國對RCEP作出了重要貢獻。據亞洲經濟研究所測算，如果中國沒有加入RCEP，日本將是受影響最嚴重的國家。森永也認為，如果中國不參加，RCEP給日本帶來的利好會大幅減少。

RCEP由東盟十國及中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭簽署，是全球經濟體量和發展潛力最大的自貿區。2022年1月1日生效以來，RCEP持續助力各成員國外貿增長。

日本政府近期公布的數據顯示，2022年1月至10月，日本農林水產品與食品出口額達1.12萬億日圓，其中對中國大陸地區出口額為2293億日圓，排名第一，較上年同期增長24.5%。

森永表示，RCEP不僅可以通過關稅優勢對貿易產生巨大刺激作用，而且對東亞區域資源統一配置和產業鏈重組將起到重要作用。

森永認為，RCEP這種高水平、統一貿易投資規則的自由貿易形式，為今後構建更高水平、更大範圍、統一規則的自由貿易協議提供了參考。