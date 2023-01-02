澳洲直升機半空相撞4死13傷

澳洲兩架直升機在空中相撞，事件中4人死亡、13人受傷（當中3人重傷）。9名已送院的傷者當中，有1人被送進兒童醫院。澳媒稱，意外發生時，一架直升機面朝下墜地，另一架在沙洲成功安全降落。目擊者稱，事發時一部直升機在起飛，另一部則正在降落。



這宗意外發生在當地時間下午2時（香港時間上午11時），地點在布里斯班南部黃金海岸的著名旅遊地帶梅恩海灘（Main Beach）附近。當地鄰近主題樂園海洋世界（Sea World）。

美聯社報道，昆士蘭警方發聲明稱，其中一架機身印有Sea World字樣的直升機安全降落，但沒提及有多少人受傷。

昆士蘭急救中心（Queensland Ambulance Service）的代表稱，兩架直升機合計載有13人。事件中4人死亡，3人重傷，6人受輕傷，包括被玻璃碎片割傷。所有傷者已送院就醫。

澳洲廣播公司（ABC）稱，4名死者都是死於傷勢過重，他們都是乘坐同一部直升機。

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事發時ABC的記者Lillian Rangiah距離現場不遠，她稱很多人難以相信自己竟親眼目睹意外發生：「人們簡直無法相信這個（旅遊）天堂今天會發生如此大的悲劇。」

警方稱事發後現場多名途人趕往意外發生的地點協助。當時其中一部直升機直插在沙洲，而途人及接報到場的警察則盡力嘗試拉動機身，讓機艙恢復到安全的方向。

有網民在Twitter上載現場影片，顯示在黃金海岸寬水域（Broadwater）上一個小沙洲的事發現場可看到已撞毀的直升機殘骸，救護直升機和警艇都已接受到場。

從現場照片可見，直升機的殘骸倒在沙洲上，機身看來受損嚴重。現場有一些人聚集，附近的水域亦有船隻。

通往墜機現場的海洋世界大道（Sea World Drive）已被關閉，名為海洋世界的主題樂園就在附近。當局建議駕駛人士及行人避免前往該區。

今次意外發生，正值這個度假勝地的旅遊旺季到來。