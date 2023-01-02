專家：秦剛任外長搭配王毅管中共中央外辦　顯示美國仍是外交重點

中共中央理論刊物《求是》在元旦發表中共政治局委員王毅的署名文章，顯示他已接替楊潔篪出任中共中央外事工作委員會辦公室主任。受訪學者認為，中國外交官員最新人事調動表明，美國仍是中國外交的戰略重點。



據中國外交部網站星期天（1月1日）轉發《求是》雜誌刊登王毅題為《矢志民族復興，胸懷人類命運奮進中國特色大國外交新征程》的文章，回顧了中國在2022年的外交活動和成果，以及展望新的一年。中國外交部網站介紹王毅的身份，是中共中央政治局委員、中央外辦主任。

中共中央外事工作委員會辦公室是中國外交決策的核心協調機構。這是官方首次確認王毅升任中央外辦主任，即中國外交決策部門的最高級別官員。

根據公開資料，69歲的王毅畢業於北京第二外國語學院亞非語系日語專業，2004年曾出任中國駐日本特命全權大使；2008年轉任中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室主任，2013年任外交部長。王毅在去年10月中共二十大躋身24人組成的中共政治局，如外界預測接過72歲楊潔篪的中央外辦主任職務。

王毅在《求是》的文章展望2023年，指出中國的外交戰線將推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局。他說，中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎之上，更不受第三方的干擾和挑撥；中國將落實中美首腦達成的共識，探討確立中美關係指導原則並校正航向；密切中歐高層往來和戰略溝通，推動中歐關係行穩致遠。

中國全國人大常委會會議在上星期五（12月30日）宣佈，王毅的外長職務將由駐美大使秦剛接替。

學者：新一年中美關係 有更多調整和發展空間

中國人民大學歐盟研究中心主任、歐盟「讓・莫內講席教授」王義桅接受《聯合早報》採訪時研判，中國外交官員最新人事調動顯示，中國仍視與美國的外交工作為戰略重點。他解釋，雖然王毅當了多年的外交部長，但始終沒有駐美工作的經驗，秦剛在這方面可以和王毅相輔相成。

王義桅認為，中美關係在2023年將有更多調整和發展的空間。他說：「兩國對抗和持續緊張的根本格局不會改變。不過，雙方在這一年更有可能在一些領域爭取合作，如推動戰略溝通，恢復兩國之間往來。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

