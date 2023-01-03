Arma 3遊戲畫面太逼真常被當成俄烏戰況騙流量　專家籲別當真

軍隊在燃燒的街道上衝鋒陷陣、導彈擊落戰鬥機、坦克被無人機炸得粉碎……這些幾可亂真的電玩畫面，被用來散播有關俄烏戰爭的虛假資訊。

軍事模擬遊戲《武裝行動3》（Arma 3）因視覺效果逼真，最近幾個月一再被用來虛構俄烏戰況的影片。這些影片在社交媒體上被當成真實新聞轉發，甚至連一些媒體也信以為真。學者指出，這樣的情況頻繁發生，顯示在假消息氾濫的時代要愚弄大眾是多麼容易。



布朗大學資訊未來實驗室聯合主任沃德爾表示，隨著電子遊戲的視覺效果越來越先進，電腦生成的影像（CGI）乍看之下很迫真。人們必須知道如何驗證影像，包括查看資料，才不會犯下這樣的錯誤，特別是新聞媒體。

玩家上載遊戲畫面被濫用

《武裝行動3》是捷克遊戲開放商Bohemia Interactive的作品，遊戲號稱能帶來真實的戰鬥體驗。在遊戲中，玩家可以用飛機、坦尼克等一系列武器，創造各種戰鬥場景。玩家通常會把長達數小時的遊戲畫面上載到YouTube等平台，導致影片可輕易被濫用。此外，為增加真實感，很多視頻還會打上「直播」或「突發新聞」的字眼，因此更具誤導性。

Arma 3的遊戲畫面，遊戲以逼真著稱。（Arma 3遊戲截圖）

2021年11月，網上出現一段據稱是俄羅斯坦克被美制導彈擊中的影片，吸引數萬人觀看，但有關畫面實質取自《武裝行動3》。

在另一段名為「烏克蘭反攻！」的遊戲影片底下，一名顯然信以為真的網民留言說：「這場戰爭結束後，我們得要求烏克蘭訓練北約部隊如何作戰。」

此前，《武裝行動3》也被用來製造有關敘利亞及阿富汗等其他武裝衝突的假短片。

Bohemia Interactive發言人表示，公司以遊戲的逼真度為榮，但不希望遊戲內容被誤認為真實戰鬥場景或用於戰爭宣傳。「我們一直嘗試通過向平台供應商舉報來打擊虛假內容，但效果並不顯著。每當一個影片被刪除的同時，就有另外10個影片出現。」

研究員認為，這類假影片的製作手法簡單，不太可能是國家行為者（state actors）所為。調查網站Bellingcat的沃特斯表示，發佈這些內容的人只是網路噴子（trolls），他們只是想看看自己能騙倒多少人。

Bohemia Interactive表示，這些假影片在社交媒體使用者之間廣泛轉發，許多人都希望得到更多點讚、轉發和留言。除了一般用戶，即使一些主流媒體和政府機構也曾上當。

羅馬尼亞電視台2021年11月的一個直播節目，就把《武裝行動3》的戰鬥畫面當成烏克蘭戰爭實況，還請來羅馬尼亞前防長和前情報首長分析「戰況」。Bohemia Interactive敦促玩家負責任地使用遊戲畫面，避免用不實標題吸引點擊，並清楚標示畫面取自電子遊戲。

本文獲《聯合早報》授權轉載

