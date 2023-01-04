王岐山晤巴西新總統盧拉　對中巴關係發展提4點建議

中國國家主席習近平特別代表、國家副主席王岐山2022年12月31日至2023年1月2日率團赴巴西，出席巴西新總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）就職儀式，並舉行會面，王岐山就中巴關係發展提出4點建議，包括加強多邊戰略協調。



新華社報道，王岐山向盧拉轉交習近平的親署函，又轉達習近平對盧拉再次就任巴西總統的熱烈祝賀、良好祝願和訪華邀請。

王岐山就中巴關係下步發展提出4點建議，一是加強雙邊頂層設計，積極推動雙方在外交、議會、司法、軍隊、地方等各領域交往。二是鞏固拓展經貿務實合作，特別是積極拓展科技創新、數字經濟、綠色經濟等新興產業合作。

三是加強多邊戰略協調，共同捍衛真正的多邊主義，就氣候變化等問題加強協調。四是加強中拉整體合作，中方願就舉辦中拉論壇，加強與南共市、南美國家聯盟等地區組織的關係與巴方加強溝通。

巴西新總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的就職儀式2023年1月1日舉行（Reuters）

盧拉：期待率團訪華

新華社指，盧拉表示巴方高度重視對華關系，希與中方加強戰略、長期合作，又指期待率團訪華，與中方進一步加強各領域務實合作，增進兩國人民友誼，推動巴中關係再上新台階。

王岐山在此行期間也還分別會見巴西新副總統阿爾克明（Geraldo Alckmin）和原副總統莫朗（Hamilton Mourao），他祝賀阿爾克明當選履新，表示期待對方帶領中巴高委會巴方團隊同中方加強對接，為新時期兩國關係深入發展注入新動能。