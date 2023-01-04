FTX創辦人「薯條哥」美國首度出庭　否認詐騙控罪

加密貨幣交易平台FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）1月3日現身美國曼哈頓法院，就他涉嫌詐騙及違反競選財務法指控出庭應訊。他在庭上否認控罪，法官將案件押後至10月2日正式展開審訊。



路透社及天空新聞（Sky News）報道，現年30歲的SBF面對8項欺詐相關罪名，檢察部門指斥SBF製造本世紀最大騙局，利用FTX存戶資金支持旗下對沖基金Alameda運作，動用資金購買物業及作出政治捐獻。假如罪名成立，他可能面臨入獄115年。

SBF否認所有控罪，報道指出，面對刑事控罪的被告普遍都不會即時認罪，但可能之後會改變立場。紐約地方法院法官卡普蘭（Lewis Kaplan）下令將案件押後至10月2日，聯邦檢察官薩蘇恩（Danielle Sassoon）估計審訊需時4週，並指政府準備向辯方律師提供數以萬頁的證據。

SBF在去年12月於巴哈馬（Bahamas）被捕，並隨即引渡到美國，當時法院批准他以2.5億美元保釋及在家中軟禁。他的辯護律師表示，有份擔保的SBF父母收到人身威脅，因此憂慮其他擔保人可能受到類似恐嚇。

最終卡普蘭批准不公開另外兩名擔保人的名字，同時下令SBF禁止接觸FTX或對沖基金Alameda的資產。