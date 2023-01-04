「鷹眼」謝洛美維納上載病床照　市長：事發前他正幫助被困司機

Marvel超級英雄飾演「鷹眼」的美國影星謝洛美維納（Jeremy Renner，傑瑞米雷納）1月1日遭鏟雪車輾過重傷意外，他目前仍然情況嚴重，但在社交平台上載自己留醫照片。當地市長講述意外情況，指謝洛美維納事發前正幫助一名被困的司機。



意外中，謝洛美維納被鏟雪車拖行數百米，導致大量流血。（Jeremy Renner@IG）

天空新聞（Sky News）3日報道，內華達州（Nevada）城市里諾（Reno）市長斯里夫（Hillary Schieve）表示，事發前有車輛被困在謝洛美維納的莊園外，他上前協助司機脫險時，不慎發生意外。

謝洛美維納（Jeremy Renner）於元旦日發生意外，被履帶式鏟雪車輾過。(網上圖片)

斯里夫指，自己是謝洛美維納的朋友，並在事發後不久已經接報。她形容，對方一直喜歡幫忙別人。

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謝洛美維納遭鏟雪車輾過，導致鈍性胸部損傷及骨科損傷，送院接受兩次手術後，目前仍在深切治療部留醫，情況嚴重但穩定。他的家人發表聲明，感謝醫護人員的照料，以及支持者的打氣，而他亦在Instagram上載自己在病床的照片，稱感謝大家的慰問，但形容自己現在難以打字，不過都問候大家。

美國日前遭受寒冷天氣侵襲，多個地方出現暴風雪，謝洛美維納曾在Twitter上分享一張大雪掩埋了一架汽車的照片，稱這暴風雪「可不是玩笑」。