內地通關｜歐盟若無共同決定　芬蘭：將對中國旅客實施限制

中國新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）個案激增之際，歐盟1月4日將開會討論應對中國旅客入境措施。芬蘭稱，如果歐盟不對中國旅客實施限制，芬蘭必須自己行動。



根據Pledge Times，芬蘭家庭和社會服務部長基烏魯（Krista Kiuru）稱，倘若由於某些原因未有就歐盟的共同政策做出決定，那「芬蘭是時候自己行動」。

基烏魯說：「我們傳統上致力遵守歐盟同意的東西。讓我們看看明天會議並在必要時採取我們自己的行動。但我非常確信歐盟國家有機會同意一起行動。」

歐盟衞生安全委員會1月3日表示，成員國一致同意協調應對新冠疫情變化，當中包括因應日漸增加的中國的旅客採取更多防疫措施。

布魯塞爾其後指，大部分成員國都支持要求中國旅客在出發前提交病毒檢測陰性證明。

歐盟的「綜合政治危機應對機制」（IPCR）會於4日繼續就有關問題舉行會議。

歐盟成員國之一的意大利率先對來自中國的旅客進行檢測，法國及西班牙之後亦推出類似措施。不過歐洲衞生官員則認為有關措施不合理，重申歐洲的防護水平甚高，衞生系統亦有能力應對。