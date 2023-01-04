內地通關｜中國不滿多國對華防疫限制　美國：基於科學

美國1月3日表示，要求來自中國旅客進行新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）篩檢是基於科學及北京缺乏透明度。



中國外交部發言人毛寧3日在例行記者會上稱：「我們願同國際社會加強溝通，共同努力戰勝疫情，同時也認為國際國家採取僅針對中國的入境限制措施缺乏科學依據，一些過度做法更讓人不能接受。」

毛寧說，中方對試圖操弄疫情防控措施以達到政治目的的做法表示堅決反對，將針對不同情況本著對等原則採取相應措施。

當被問及有關中方聲明的問題，美國務院發言人普賴斯（Ned Price）3日稱：「這是一種完全和專門基於科學的方法」。

白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）3日在新聞發布會上也說：「這個決定是基於公共衞生和科學，這來自我們這裏和其他國家的專家。」

皮埃爾還表示：「這裏沒有報復的理由。僅因世界各國都在採取審慎的衞生措施來保護其公民，這就是你從我們和其他國家所看到。」

美國5日開始要求所有來自中國內地、香港及澳門的2歲或以上旅客，乘坐飛機到美國前，需要提交出發前2天內的病毒陰性檢測證明。