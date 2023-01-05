中國使館：韓國會副議長訪台嚴重衝擊中韓關係

針對韓國國會副議長鄭宇澤等訪問台灣，並會見台總統蔡英文和立法院長游錫堃，中國駐韓國大使館發言人回應稱，韓方之舉違背對中方的承諾，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤訊號，將嚴重衝擊中韓關係。



「中國駐韓國大使館」微信公眾號1月5日通報，中國駐韓國大使館發言人稱，韓國國會副議長鄭宇澤及個別議員訪問台灣，會見蔡英文、游錫堃等人。這嚴重違背一個中國原則和中韓建交公報精神，與中韓友好關係發展背道而馳。中方對此表示堅決反對和強烈抗議。

發言人說，台灣是中國領土不可分割的一部份，台灣問題純屬中國內政，一個中國原則已成為國際社會共識和國際關係基本準則。中韓兩國建交公報中明確寫到「大韓民國承認中華人民共和國為中國的唯一合法政府，並尊重中方只有一個中國、台灣是中國的一部份之立場」。這是韓方對中方所作鄭重承諾，也是中韓建交和關係發展的政治基礎。中方堅決反對韓國同台灣進行任何形式的官方往來。

發言人稱，當前台海局勢高度複雜敏感。韓方多次提及關注台海地區和平穩定，需指出的是，台海地區和平穩定的最大威脅正是蔡英文、游錫堃等「台獨」勢力頑固推行分裂活動和部分外部勢力的非法縱容。

發言人指出，韓國國會在韓政治社會生活中發揮着重要作用。韓國國會副議長理應認知韓國政府的對外承諾，其訪問台灣違背韓方對中方的承諾，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤訊號，損害中韓友好政治基礎，極具危險性，將給中韓關係帶來嚴重衝擊。

發言人說，中方已向韓方提出嚴正交涉，嚴肅敦促韓方認清此次事件的危害，及時採取措施消除惡劣影響，切實恪守一個中國原則和中韓建交公報精神，不同台灣展開任何形式的官方往來，以實際行動維護中韓關係大局。

《朝鮮日報》報道，韓國國會議員代表團近日訪問台灣，並與蔡英文舉行會談。這是韓國議員在新型冠狀病毒感染（COVID-19，前稱新型冠狀病毒肺炎）疫情爆發後時隔3年再次訪台。

台外交部2022年12月31日發聲明稱，韓國國會議員代表團和韓台議員親善協會會長趙慶泰於2022年12月28日至31日赴台訪問。此次訪台議員均為韓台議員親善協會所屬議員，包括國會副議長鄭宇澤、國民之力議員趙慶泰和李達坤，以及共同民主黨議員李元旭等。

2022年12月29日，韓國議員團會見蔡英文和游錫堃等，就韓台待解議題等進行40分鐘討論。據悉，韓方應台方邀請與蔡英文會談。

與會的李元旭受訪時說：「雙方主要談論韓台間避免所得稅雙重課稅協定的簽署事宜，蔡英文希望韓國國會盡快處理與協定相關的法案。」韓台於2021年簽署避免所得稅雙重課稅協定，但韓國尚未通過相關法案。

本文獲《聯合早報》授權轉載

