選了6次都無結果　麥卡錫想當議長還可以怎樣做？

連續兩天，共6次的投票結束，美國眾議院仍然無法選出議長，讓國會陷入停滯。在1月4日國會通過延後會議至翌日中午繼續，麥卡錫（Kevin McCarthy）須盡力說服反對他的20人，否則僵局將持續下去。

以下是未來將可能發生的事：



迫使反對者放棄

麥卡錫是共和黨在眾議院多數黨的領袖，國會上目前亦只有20名共和黨人正反對着他，是眾院222名共和黨議員中的十分之一。麥卡錫可以做的其中一個方法是打消耗戰，透過一次又一次的投票，迫使反對他的議員最終放棄。

這可能是麥卡錫及其支持者的唯一選擇，當然麥卡錫亦可以透過談判盡量滿足反對派的要求。但任何的妥協將不可避免削弱麥卡錫的權力，讓其在眾議院難以立足，甚至在面對敏感議題——包括即將面對提高債務上限議案，因黨內矛盾而被趕下台。

圖為1月4日，麥卡錫在爭取國會投票通過成為眾議院議長。（Reuters）

麥卡錫自行放棄

另一個可能的是麥卡錫投降，讓另一位共和黨人補上。如在某些時候，支持麥卡錫的共和黨人認為要打破僵局的方法，是轉為推舉一個能讓強硬保守派滿意的人選，避免國會繼續停擺。儘管目前未看見這樣的跡象，再過數天說不定會出現如此狀況。

能取代麥卡錫的人選並不多：麥卡錫的副手，眾議院多數黨黨鞭斯卡利塞（Steve Scalise）可能是一個合適人選。他被視為是保守派，受到黨內右翼支持。然而，斯卡利塞曾表示對擔任議長一職沒興趣。

其他的人選包括強硬派喬丹（Jim Jordan）和唐納德（Byron Donalds），兩人一度是反對派推舉的人選，但前者同樣表明對擔任議長沒興趣，後者經驗尚淺，似乎無法勝任團結共和黨的責任。

圖為1月4日，美國眾議院正就選出議長進行投票。（Reuters）

共和黨與民主黨合作

還有一個可能，是共和黨與民主黨合作，不論是希望民主黨改變投票或是聯合推舉第二個支持者。前者是比較現實的，只要能成功說服民主黨人投出席或缺席票，就能降低投票門檻。這時麥卡錫若能說服數個反對派轉軚，就能讓自己順利通過投票出任議長。

民主黨現時似乎未有這個打算，總統拜登（Joe Biden）亦示意不會現在就出手協助解決困局。

後者是在麥卡錫放棄競逐的同時，讓共和黨和民主黨推舉雙方都能接受的人選，利用兩黨票數通過218票的門檻。不過在兩黨政治分歧甚大的今天，這方法似乎難以實行。任何民主黨會接受的共和黨人選相信都會受到大部分共和黨人的反對，同時亦不一定會得到民主黨全員的支持。