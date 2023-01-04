共和黨內閧未能選出眾議院議長　反對派：麥卡錫不夠右

美國新一屆國會展開，但眾議院議長選舉出現障礙，多數黨共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）無法取得足夠選票出任議長，成為相隔百年以來，需要進入次輪投票決定議長人選。



目前最新狀況

截至美國時間1月3日晚上8時，眾議院議長選舉已舉行了第三輪投票，但依然未能選出議長人選。民主黨212票全員投給少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries），但共和黨卻出現內訌，麥卡錫每輪僅取得202至203票。議員需獲218票才能擔任議長。

共有約20多名的共和黨議員投給麥卡錫以外的候選人，包括喬丹（Jim Jordan）和布格斯（Andy Biggs），儘管喬丹已表明對議長職位沒興趣。

圖為1月3日，麥卡錫正盡努力爭取共和黨全員支持。（Reuters）

為何反對麥卡錫？

反對麥卡錫的議員大部分為黨內極右議員，多人來自自由黨團（Freedom Caucus）成員。他們認為麥卡錫無力追究拜登（Joe Biden）在疫情或其他他們認為是政策失敗的責任，因此拒絕支持麥卡錫。

有美媒引述共和黨高層的內部消息，麥卡錫已表明不會放棄，他會繼續尋求與反對派談判及讓步。

接下來將怎樣？

國會若未能選出議長將無法運作，意味接下來數天國會將會持續投票，直到能選出議長為止。在1850年代的一次選舉，經歷了長達兩個月、合共133次馬拉松式投票才分出勝負。

有部分中間派的共和黨員已正尋求向民主黨員求助，希望部分民主黨人僅投「出席票」，降低當選票數門檻。共和黨消息人士指出，他們最終或許會與民主黨談判作出某些讓步，以取得支持讓議長能順利選出。