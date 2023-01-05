BRICS｜印尼駐俄大使：印尼考慮申請加入「金磚國家」

印度尼西亞駐俄羅斯大使塔瓦雷斯（Jose Antonio Morato Tavares）向俄羅斯衛星通訊社表示，印尼目前還在考慮申請加入金磚國家的可能性，正在就各個方面進行分析。



俄衛網1月5日引述他說：「我們仍在考慮加入金磚國家的可能性。討論在各部進行，以研究加入金磚國家的所有利弊。之後政府將做出決定。」

金磚國家包括五個成員國，分別為巴西、俄羅斯、印度、中國和南非。阿根廷、伊朗等多個國加希望加入該組織，而且根據中國外交部消息，土耳其、沙特和埃及也有加入意願。

據新華社介紹，「金磚國家」最初是指巴西、俄羅斯、印度和中國四國。2009年6月，「金磚四國」領導人在俄羅斯舉行首次會晤，金磚國家之間合作機制正式啟動。2010年12月，四國在協商一致的基礎上，正式吸收南非加入該合作機制。南非加入後，「金磚四國」便改稱為「金磚國家」。目前，金磚國家國土面積佔世界領土面積26%左右，人口佔世界總人口的42%左右。近年來，金磚國家經濟總體保持穩定快速增長，成為全球經濟增長的引擎。俄新社稱，伊朗、阿根廷等國也希望加入該機制。