俄下令在烏停火36小時　聯合國歡迎美國質疑　歐洲斥荒謬兼虛偽

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）1月5日下令俄軍6日中午起於烏克蘭停火36小時以慶祝東正教聖誕節後，聯合國稱歡迎，美國則表示質疑，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）。



聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）稱，聖誕節對俄羅斯人和烏克蘭人來說都是神聖時期，秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）對停止所有敵對行動以尊重這一神聖時期的可能一直表示歡迎。

米歇爾在Twitter表示，俄羅斯單方面宣布停火就像非法與荒唐的兼併及公投一樣虛假兼虛偽。

美國總統拜登（Joe Biden）稱，普京提出休戰，是在爭取喘息的機會。他表示：「我不太想對普京的任何講話做出回應。我只是覺得有意思，他在12月25日和新年元旦轟炸醫院、托兒所和教堂……我的意思是，我認為他在努力尋找一些氧氣（指喘息之機）。」

1月7日是俄羅斯東正教的聖誕節。東正教大牧首基里爾（Patriarch Kirill）提議6日中午至7日凌晨零時的聖誕節期間休戰後，克里姆林宮宣布，普京下令俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）在這段時間實施停火令，在全烏克蘭戰線停火。