俄烏戰爭遭遇挫敗　《紐時》揭普京失敗原因：盲目自信、準備不足

美國《紐約時報》12月刊出名為《普京的戰争》的長篇文章，經訪問分析及總結俄羅斯入侵烏克蘭遭遇的巨大挫折，甚至稱為「蘇聯解體以來最大災難」的原因。文章歸納了兩個最大的理由，第一是普京（Vladimir Putin）的極端盲目自信，第二是軍隊的腐化及嚴重準備不足。



俄羅斯在2021年2月揮軍入侵烏克蘭，外界最初會認為這支龐大的軍隊可以瞬速擊倒烏克蘭，結束戰爭，但卻沒想到卻拖至將近一年的時間。在戰爭初期，俄軍每寸推進都迎來巨大折損，大批坦克遭擊毀、指軍官接連被殺，俄軍士氣低落紛紛投降等消息滿天飛。這些部分是誇大或捏造的，但部分卻是真實的，最少俄軍未能取得預期的大勝，俄軍節節敗退，戰況遠不似預期。

圖為1月3日，普京在莫斯科的辦公室內辦公，致電各區祝賀新年。（Reuters）

普京一人的戰爭

《紐約時報》文章指出，這都緣於普京的盲目自信與錯誤判斷：「他在新冠疫情中被嚴重孤立，從而癡迷於自己的野心，高估自己的才華。」「普京陷入了一種自我膨脹和反西方的狂熱，導致他在幾乎完全孤立的情況下做出了入侵烏克蘭的決定，而專家們認為這場戰爭是完全愚蠢的。」

外界一直稱呼這是「普京一人的戰爭」，原因這場戰爭幾乎只由他一個人決定。在戰前一直在與俄羅斯談判的美國，無法確定普京的真意，以致俄羅斯的高層甚至與普京關係密切的人，也是最後一刻才得悉入侵計劃。

普京領導的統一俄羅斯黨議員，烏克蘭問題專家紮圖林（Konstantin Zatulin）表示，他在2月始發現普京入侵烏克蘭的想法是認真的，而在此前無人曾咨詢過他的意見。

「他計畫在2月15日代表統一俄羅斯党向議會發表講話，該講話本應發出相反的信號，即：除非澤連斯基本人對烏克蘭東部的分離地區發動攻勢，否則不會有入侵。但紮圖林說，就在會議原定的開始時間前5分鐘，他從一名助手那裡得到消息，領導層取消了他的演講。」

許多俄羅斯的富豪與精英，也是在最後一刻，才得悉入侵的消息：「在一個接待室裏，目瞪口呆的大亨們正一邊嚼著三文治……已經沒有回頭路了，和俄羅斯其他人一樣，他們現在也被迫和普京站在了一條船上。」

圖為12月28日，烏克蘭任比爾，一架被擊毀只餘砲塔的俄軍坦克。（Reuters）

↓↓坎捷米羅夫斯卡亞一幢只有外牆的建築

訓練營內一幢只有外牆的建築

另一個俄軍失敗的原因，是軍隊的腐化及嚴重準備不足。文中點出一個顯然的軍隊腐化例子，是被稱為坎捷米羅夫斯卡亞的坦克師訓練基地。有訪客團回憶這個象徵軍隊改革，邁向現代化的軍事基地，但花了數十億的盧布建造，卻什麼東西都沒做出來。部分營房甚至只有外牆，內裏殘破不堪，根本無法使用。

儘管政府得悉弊病，試圖一次又一次的改正，但欺上瞞下成為了傳統，每個人都在耍謊，以致俄羅斯高層也被騙以為手握精銳部隊。

「數千平方英里的土地被一群吃不上飯、訓練不足、裝備簡陋的殘兵敗將們掌握在手中。其中許多人是來自烏克蘭分裂東部的偽軍或烏合之眾，他們使用20世紀40年代的裝備，或者憑借著從網際網路上列印出來的狙擊步槍說明書來操作武器。」

「入侵烏克蘭後，美國官員注意到，俄羅斯的很多裝備要麼製造品質很差，要麼供應不足。很多輪式裝甲車的輪胎損壞而缺乏備件，導致車隊停滯不前。而隨著戰爭的進行，士兵們只能靠網上眾籌來獲得衣服、康復拐杖和其他基本生活用品……比腐敗更重要的是，普京從根本上誤解了自己的軍隊。」